MERCI. L’édito de Michel Taube

Le 6 juin 44 fut le Jour le plus long pour la France, pour l’Europe, pour l’humanité et surtout pour notre liberté !

Ici et maintenant, 80 ans après le débarquement de Normandie, devant la tombe du soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe à Paris, ce soldat mort pendant la 1ère Guerre Mondiale, mais symbole de ces dizaines de millions de morts provoqués par les guerres mondiales, je n’ai que deux mots : MERCI et RESISTANCE.

MERCI aux Américains, aux Anglais, aux Australiens, aux Africains, aux Russes, aux Français, aux Allemands et à tous ces peuples dont des hommes tombèrent au champ d’honneur pour sauver l’humanité du nazisme.

MERCI aux résistants de l’époque, à commencer par le général de Gaulle, qui sauvèrent l’honneur de la France.

80 ans après, nous sommes dans un autre monde face à de nouveaux tyrans qui partagent pourtant une même détestation qui animait Hitler à l ‘époque : la liberté de pensée et d’agir et les valeurs de l’Occident libéral et judéo-chrétien !

L’histoire se répète toujours, certes sous des formes nouvelles, mais c’est encore et toujours la même histoire : les tyrans contre la liberté.

Car les tyrans sont de retour et il est probable que la troisième guerre mondiale a déjà commencé. Car nous faisons face à une coalition de frères ennemis dont le but est de soumettre l’Occident libéral, sécularisé et judéo-chrétien. On nous déteste mais le monde entier envie notre idéal bourgeois, notre liberté de commercer et de penser !

Aujourd’hui la résistance à la tyrannie se joue sur deux fronts : en Ukraine face aux velléités expansionnistes de la grande Russie de Vladimir Poutine. Au Proche et au Moyen-Orient jusqu’en Europe, en Afrique, en Asie et en Amérique du Nord où l’islamisme dévoie l’Islam, les femmes et nos libertés et entame une tentative de reconquête du monde.

Ce jour le plus long recommence ici et maintenant !

Merci et RÉSISTONS !

Michel Taube