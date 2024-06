La Première Dame du Gabon, Madame Zita OLIGUI NGUEMA présente la fondation Ma Bannière à Paris

Les objectifs qui guident son action :

• Identifier les besoins réels des jeunes en difficulté.

• Définir des programmes d’action pour répondre aux besoins et promouvoir la protection et les droits des enfants.

• Mettre en place un centre d’accueil, d’écoute et d’encadrement.

• Améliorer la prise en charge des enfants en développant des dispositifs de scolarisation et de réinsertion adaptés.

• Créer des programmes de sensibilisation pour encourager à adopter des pratiques durables.

Les principales actions de la fondation Ma bannière

Mission environnement

Pour pouvoir s’épanouir, les jeunes Gabonais doivent pouvoir bénéficier d’unenvironnementsain. Objectif : Incluredesprogrammesdesensibilisation pourlapopulationsur les enjeux environnementaux tel que la réduction des déchets, la conservation de l’eau ou encore l’adoption du mode de vie écologique.

Création d’un planning familial pour soutenir les filles-mères

Mise en œuvre d’actions concrètes (sensibilisation sur le planning familial, conseils sur la santé reproductive, soutien éducatif, moyens matériels) pour offrir à ces jeunes femmes les ressources et le soutien nécessaires pour bâtir un avenir meilleur.

Réduction des pertes de vie à l’accouchement

Soutenir des filles-mères mais aussi mettre à disposition des kitsde matériel médical essentiel pour garantir des accouchements plus sûrs et plus confortables pour les mères et les nouveau-nés.

Accompagnement des jeunes filles en milieu carcéral

Apporter confort et dignité à ces femmes, en s’assurant qu’elles disposent des ressources nécessaires pour prendre soin d’elles-mêmes et maintenir leur hygiène et leur santé.

Formations professionnalisantes des Jeunes

En partenariat avec des centres de formation de pointe, offrir des parcours spécialisés et d’emploi durable aux jeunes

âgés de 18 à 35 ans dans des secteurs clés.

Protection des enfants albinos

Lutter contre la discrimination que ces enfants subissent de leurs camarades et professeurs et souligner les dangers du cancer de la peau, première cause de mortalité chez les albinos au Gabon.

Lutte contre la violence sur les mineurs

Créer des refuges sécurisés, des services de conseils et de thérapies, des programmes de sensibilisation et de prévention, des collaborations avec les autorités et les organisations pour coordonner les efforts de protection et

de soutien, améliorer les systèmes de signalement et de suivi des violences, développer l’assistance juridique et la protection des droits.

Lutte contre l’addiction à l’alcool et aux drogues chez les jeunes

Prévenir et sensibiliser, créer des centres de traitement et de réhabilitation, mettre en place des groupes de soutien et de suivi continu, collaborer avec la famille et la communauté.

Construction d’un centre de réinsertion

Situé à 25 minutes de Libreville, ce centre moderne offrira un environnement propice au bien-être et à la réinsertion des jeunes en détresse, avec des salles de classe, des installations récréatives et ludiques, une bibliothèque, un centre de loisirs, des dortoirs, des restaurants, une clinique et un espace thérapeutique.