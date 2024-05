Portrait de Georf Harcherole Mouguiama Bamba : expert en Data Science et Intelligence Artificielle

Après avoir suivi avec succès les classes préparatoires des grandes écoles d’ingénieur (MPSI et MP) au Lycée National Léon MBA de Libreville, au Gabon, Georf Harcherole Mouguiama Bamba a poursuivi son parcours académique en intégrant l’école d’ingénieur ESIEA Paris en 3ème année. C’est là qu’il a obtenu un Master 2 en Data Science et Intelligence Artificielle, démontrant ainsi son engagement et ses compétences dans ce domaine en constante évolution.

Au fil de son parcours, Mouguiama Bamba a également obtenu plusieurs certifications prestigieuses. Parmi celles-ci, on retrouve la certification « Data for Managers » de HEC Paris, qui lui a permis de mieux appréhender les attentes d’un manager data, ainsi que les certifications « Data Scientist & Data Engineer Associate » de Microsoft, attestant de sa maîtrise des outils et des compétences nécessaires dans le domaine de la data science.

En parallèle de ses études, Mouguiama Bamba a eu l’opportunité d’acquérir une précieuse expérience professionnelle au sein de grandes entreprises telles que BCG Consulting, British Airlines et PwC.

Georf Harcherole Mouguiama Bamba, ingénieur en intelligence artificielle, a tracé un chemin professionnel impressionnant qui l’a conduit à travailler pour des entreprises de renom telles que Talan Solution, L’Oréal et actuellement chez Tereos, le deuxième groupe sucrier mondial.

Chez Tereos, Georges occupe un rôle clé en mettant en place des solutions d’intelligence artificielle pour une dizaine d’usines réparties en France, en Espagne et en Belgique. Son expertise lui permet d’accompagner les directeurs d’usine et les responsables de production dans leurs prises de décision, en se basant exclusivement sur les données, adoptant ainsi une approche Data Driven.

Sa capacité à utiliser les technologies de pointe de l’intelligence artificielle pour optimiser les processus de production et améliorer l’efficacité opérationnelle des usines démontre son engagement envers l’innovation et son excellence professionnelle. Georges Harcherolle Mouguiama Bamba incarne l’exemple parfait d’un professionnel passionné et compétent dans le domaine en constante évolution de l’intelligence artificielle.

Pheel Pambou

Journaliste animateur