Mesdames, messieurs, le rugby à 7 des Fidji ! Tour du monde des délégations olympiques #9

Si le rugby et l’ambiance de sa coupe du monde organisée il y a quelques mois en France vous manque, ne vous inquiétez pas ! Paris 2024 consacre une place centrale au ballon ovale, sous sa formule à 7 joueurs qui a intégré les Jeux olympiques à Rio en 2016.

Les îles de l’océan Pacifique Sud appartiennent au club fermé des meilleures nations de l’ovalie. Petit voisin de l’ogre, la Nouvelle-Zélande, un archipel est entré dans l’histoire du rugby aux Jeux olympiques. Les Fidji présentent une délégation aux Jeux depuis 1956 et ont dû attendre 16 éditions avant d’entrer dans le tableau des médailles. Grâce au rugby à 7. En 2016, l’équipe fidjienne s’impose en finale contre la Grande-Bretagne et en 2021 contre la Nouvelle-Zélande, deux géants de ce sport. Dans l’archipel, l’événement est tel que la plupart des bureaux et les écoles laissent les employés et les élèves regarder les matchs en direct. L’histoire olympique du pays s’est enfin écrite.

Dans cette variante du rugby, l’équipe est composée de 7 joueurs ce qui favorise l’explosivité et la vivacité, points forts des rugbymen Fidjiens. Le match ne dure que 14 minutes, le tournoi se déroule sur une courte période. Cet été à Paris, le rugby à 7 occupera une semaine du programme au Stade de France, en alternance avec l’athlétisme, une programmation prestigieuse ! Les Fidji va tenter une nouvelle fois de faire trembler les plus grands, grâce notamment à leur danse traditionnelle, le Cibi, variante du Haka néo zélandais. La délégation compte bien conserver son titre de champion olympique chez les hommes, et va essayer de passer de la deuxième à la première marche du podium chez les femmes. Rendez-vous fin juillet pour assister à ce beau spectacle !

Mathilde Chardon



Journaliste Rubrique Opinion Paris 2024