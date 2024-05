30 minutes de sport tous les jours et pour toujours !

Les Jeux olympiques ne durent qu’un été et les investissements qu’ils demandent sont considérables. C’est pourquoi le gouvernement français a décidé de se servir de cet événement pour se tourner vers le futur et prendre des engagements durables dans le domaine du sport. Afin d’inscrire les effets bénéfiques de Paris 2024 dans le long terme, il était primordial pour le Président de la République et le Comité d’Organisation de mettre en place des programmes destinés aux adultes de demain, les enfants et les adolescents.

Dès 2020, a ainsi été lancé le programme « 30 minutes d’activité physique quotidienne » dans les écoles. Le projet s’est depuis généralisé et se poursuit. L’objectif était d’utiliser l’engouement autour de Paris 2024 pour donner une impulsion à la pratique du sport et à la sensibilisation de l’importance de l’activité physique, auprès des enfants comme des professeurs. Le fait d’avoir choisi l’école pour mettre en place ce programme permet d’offrir à tous les enfants de France les mêmes opportunités et les mêmes expériences. C’est aussi le lieu idéal pour transmettre les valeurs du sport comme le travail d’équipe, l’inclusion, l’égalité, la persévérance et bien d’autres ainsi que celles des Jeux olympiques, « amitiés, respect, excellence ».

Ce programme met à l’honneur un sujet en particulier, l’égalité entre filles et garçons, et ce, peu importe le domaine, dans la cour de récréation, sur les terrains de sport, jusqu’aux plus hautes sphères professionnelles. Pour aider les équipes éducatives à mettre en place ces nouvelles habitudes, des kits de matériel sportif financés par Paris 2024, l’Agence Nationale du Sport et le Ministère des Sports ont été envoyés aux établissements afin que toutes les écoles en soient équipées avant juin 2024. On peut entre autres y retrouver un sifflet, un chronomètre, des cônes, des cerceaux ou encore des balles. Un programme pédagogique ainsi que de nombreuses ressources sur le site web « la grande école du sport » sont aussi mis à disposition pour accompagner au mieux les enseignants.

Mais ce n’est pas la seule chose mise en place : depuis 2017, la « Semaine des Jeux olympiques et paralympiques » rassemble les enseignants, des athlètes, des associations sportives, les fédérations sportives et les collectivités territoriales autour des élèves. Cette année, la plupart des projets sont évidemment tournés vers les Jeux olympiques ainsi que vers les Jeux paralympiques pour sensibiliser les enfants au handicap et inclure tous les élèves.

Dans le cadre de Paris 2024, l’aménagement du quotidien des enfants et celui des cours de récréation, a aussi été proposé. Des tracés sportifs colorés ont été ajoutés, incitant les enfants à mélanger jeux et pratique sportive. Ils sont proposés sur le catalogue créé par « Héritage 2024 ».

Un troisième dispositif est en place depuis 2021, « 1,2,3, Nagez ! » qui s’ajoute à un autre déjà existant, « Savoir nager ». Ensemble, ils ont pour but de permettre à un grand nombre d’enfants de bénéficier de leçons de natation gratuites pour leur donner une aisance dans l’eau et prévenir les noyades. Afin de tendre au maximum vers l’égalité sur de nombreux sujets pour les générations futures.

Le but de tous ces programmes est bien sûr de ne pas s’essouffler après les Jeux. Les critiques post-Jeux olympiques dans les pays hôtes ont toujours existé, reprochant le manque de durabilité des infrastructures, des effets parfois négatifs pour la population, et un intérêt trop ponctuel pour le sport en général. Cette année, le gouvernement français et tous les acteurs de Paris 2024 veulent changer la donne et permettre à cet événement historique de laisser un bel héritage derrière lui. Pour savoir si cela fonctionnera, rendez-vous dans quelques olympiades !

Mathilde Chardon



Journaliste Rubrique Opinion Paris 2024