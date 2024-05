Si l’élection présidentielle américaine se tenait aujourd’hui, Biden perdrait largement ! La chronique de Patrick Pilcer

Dans un peu plus de 5 mois, les Américains éliront leur prochain président.

Difficile de dire si Donald Trump remporterait cette élection cruciale, mais, aujourd’hui, Joe Biden la perdrait largement. Et cela pas uniquement à cause de son âge ou de ses gaffes à répétition mais pour des raisons tant économiques que de politique étrangère.

Sur l’économie, nous avons le sentiment en Europe, que la situation économique des États-Unis est meilleure que la nôtre. C’est exact, mais les Américains raisonnent sans se comparer à notre faible croissance endémique. L’état de l’économie européenne ne les console pas, et leur propre situation les désole.

Ils se rappellent que, sous Trump, l’économie était florissante alors qu’actuellement le taux d’inflation continue de dépasser les 3% depuis de nombreux mois, que leur pouvoir d’achat en est durement affecté, que lorsqu’on perd son emploi, le temps pour en retrouver un équivalent dépasse les 12 mois. Nombreux sont ceux qui sont contraints d’accepter un emploi moins qualifié et/ou moins bien rémunéré afin de ne pas perdre leur couverture maladie ou continuer de payer leur loyer ou leur remboursement d’emprunt.

Même à New York, l’immobilier est toujours en crise, les ventes d’appartement se sont effondrées, et les commerces en pied d’immeuble sont de plus en plus difficiles à louer. Un contraste saisissant avec la période Trump, un contraste que chacun constate.

Sur le plan international, le bilan de Joe Biden est bien terne face à celui de Trump et ses fameux accords d’Abraham.

Biden a commencé son mandat avec l’abandon de l’Afghanistan aux Talibans, sous l’égide, déjà, du Qatar. Les Américains, en tout cas la génération qui a vécu les attaques du 11 Septembre, ont eu beaucoup de mal à comprendre cette décision, surtout après tant de pertes de GIs. En Afghanistan, Al Qaeda se réimplante à présent !

Puis Biden n’a rien pu faire pour empêcher Poutine d’attaquer l’Ukraine. Rien pour empêcher les assauts azéris contre le Haut Karabagh et l’exode forcé de 100 000 Arméniens, rien contre les attaques turques contre les Kurdes, rien pour affaiblir le pouvoir dictatorial au Venezuela, en Syrie, en Iran, bien au contraire. Rien non plus pour aider Haïti à sortir du chaos.

Enfin, la décision très récente de bloquer des livraisons d’armes à son allié Israël, en violation de la Constitution et des votes des deux Chambres, a porté un coup de grâce à la crédibilité de sa politique étrangère. Même la Vieille Europe se met à douter de son allié historique et envisage sa propre défense, au cas où. Tant mieux pour Dassault mais terrible pour les firmes américaines et leurs centaines de milliers d’employés !

Après le terrible Pogrom perpétré par les barbares terroristes du Hamas sur la population civile israélienne, empêcher son principal allié dans la région d’éradiquer véritablement ce groupuscule est difficilement compréhensible pour l’aile centriste du Parti Démocrate. Et cela d’autant que l’armée israélienne s’emploie à chaque instant pour diminuer les victimes civiles et organiser les livraisons de nourriture et médicaments. La plupart des Américains savent que le ratio combattants terroristes / victimes civiles est sur Gaza de 1 pour 1 environ quand dans la plupart des conflits récents il est de 1 pour 7 à 9. Et tous déplorent que 10% seulement de l’aide apportée à Gaza servirait à combler les besoins de Haïti, un des endroits dévastés les plus oubliés mais très proche des États-Unis où vivent de nombreux Haïtiens !

Sans parler de l’influence du Qatar, là encore, sur les négociations entre Américains, Égyptiens, Hamas et Israël. Sans parler non plus de la volonté de Biden d’obtenir à tout prix un accord entre l’Arabie Saoudite et Israël avec la création d’un État palestinien. Biden a besoin d’un tel accord pour égaler l’image des Accords d’Abraham obtenus par Trump. Et si cet accord doit être obtenu au détriment d’Israël, son principal allié, et créer les conditions d’une nouvelle entité « Talibane » à Gaza, peu importe, la Maison Blanche vaut bien cela…

En terme d’image d’Homme d’État, son incapacité à gérer quelques hurluberlus qui bloquent des facultés et empêchent les remises de diplômes, les fameux « Commencement Days » pour lesquels les parents des étudiants viennent du monde entier, comme son incapacité à endiguer la vague antisémite, pour la première puissance mondiale, sont des camouflets terribles.

Pire, son discours à l’Université Morehouse d’Atlanta a été perçu comme une abdication, un genou à terre devant une faible minorité d’étudiants et de manifestants islamo-gauchistes. Comment Biden a-t-il pu tenir un discours « Je vous ai compris » aux agitateurs qui appellent ni plus ni moins qu’à la destruction d’Israël ?

En tant que Président, en tant que sage, il aurait dû éclairer cette génération de jeunes Américains qui n’ont pas vécu le 11 septembre 2001, il aurait dû leur rappeler que ce type d’attaques terroristes lâches, visant des civils, aurait pu avoir lieu aussi aux États-Unis ou en Europe, et avait même déjà eu lieu, aux États-Unis lors du 11 Septembre, ou en Europe, à Madrid, à Londres, ou à Paris avec le Bataclan par exemple.

Il aurait dû insister sur les valeurs communes des États-Unis, d’Israël, de l’Europe et du Monde Libre face à l’obscurantisme des islamistes, du Hamas, du Hezbollah, et de l’Iran. Il aurait dû éclairer les étudiants ignares, et ne pas les laisser dans les ténèbres, à confondre leur main gauche et leur main droite ! Rien de tout cela, une capitulation en rase campagne !

Plus que jamais, les États-Unis sont face à un risque de désunion profonde, de sécession non plus entre États mais entre communautés au sein des villes, et à l’intérieur même de ces communautés. Les Américains ne sont plus ni ensemble ni face à face mais les uns contre les autres. Il n’y a plus de « melting pot », plus de Vivre Ensemble, plus de sentiment commun d’appartenance et Biden n’a, en rien, adressé ce problème. Au contraire.

On comprend ainsi facilement que l’aile centriste du Parti Démocrate et de la population américaine en veuille largement à Joe Biden et pourraient voter Trump, par défaut. Son aile ultra-gauchiste, wokiste et prête à toute alliance avec les islamistes, lui en veut aussi mais cet électorat ne votera, lui, jamais pour Trump. La perte du vote au Centre signifie clairement la perte des Swing States, ces États où un petit rien sur les votes décidera du vote national.

Il reste encore quelques mois avant ce scrutin décisif. Biden a beau avancer à juillet et septembre les duels télévisés face à Trump, et tenter d’éviter que sa prestation ne laisse trop de mauvais souvenirs en novembre, s’il ne peut afficher de meilleurs résultats économiques, un positionnement sans équivoque sur les valeurs de la République des États-Unis, un véritable discours de l’Union, un soutien ferme et loyal à ses alliés, et un meilleur environnement international, Trump ne gagnera pas forcément par adhésion à son programme mais Biden perdra certainement sur un bilan si calamiteux !

Patrick Pilcer

Conseil et expert sur les marchés financiers, président de Pilcer & Associés, Chroniqueur Opinion Internationale