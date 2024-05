La France Silencieuse en a ras-le-bol ! L’édito de Michel Taube et Patrick Pilcer

La France Silencieuse en a marre de voir le chaos et l’anarchie s’installer dans nos rues à chaque débat, à chaque moment fort de notre pays.

D’abord les Gilets Jaunes, puis les concerts de casseroles lors du débat sur les retraites, puis les émeutes des banlieues, et ces derniers jours les hordes islamo-gauchistes en soutien au Hamas, ce groupe terroriste barbare, des hordes qui bloquent les universités, empêchent ceux qui ne pensent pas comme eux d’étudier, de travailler ou de manifester comme ce 1er mai.

La France Silencieuse en a ras-le-bol qu’une petite minorité tente d’intimider la majorité de nos citoyens par les cris et la violence. Et ce 1er mai, elle ne comprend pas en quoi le soutien à l’Autorité palestinienne aide la cause des travailleurs de notre pays. Elle ne comprend pas comment on peut soutenir un groupe de barbares qui a tué, mutilé, violé, torturé, kidnappé, et qu’on reste muet quand un rappeur en Iran est condamné à mort pour avoir souhaité plus de libertés pour les femmes. Elle ne souhaite vraiment pas que de tels groupes obscurantistes s’implantent en France, revendiquent la Charia et le Califat, imposent la soumission des mécréants, la mort des LGBT, la séparation des hommes et des femmes, la police des mœurs au pays de la Laïcité !

La France Silencieuse soutient Israël dans son combat périlleux pour son existence, elle ne se laisse pas berner par la propagande et la manipulation des chiffres et des images, elle sait qu’Israël comme toutes les grandes démocraties, met trop souvent en danger ses propres soldats plutôt que de risquer les vies d’innocents. Ce n’est pas Israël qui tue les populations civiles. C’est le fait que le Hamas utilise les habitants de Gaza comme boucliers humains qui entraine la mort d’innocents. C’est le Hamas qui a déclaré la guerre à Israël, pas le contraire.

D’ailleurs si ce n’était pas le cas, les chiffres des victimes seraient bien plus élevés, des chiffres qui mélangent les terroristes tués, les morts naturelles (en 6 mois de conflit, il a dû y en avoir pas mal sur une population de 2 millions d’habitants, pour information le taux de mortalité, avant conflit, était de 4 pour 1000) et les victimes innocentes, inévitables comme dans toute guerre surtout quand la population civile sert de bouclier humain aux barbares. Des chiffres qui servent aussi au Hamas pour demander à l’Autorité Palestinienne de l’argent, car les familles de chaque mort en « martyr » touchent de l’argent, et encore plus si leur défunt a commis un attentat ou tué un israélien… Le Hamas a réussi le tour de force de prendre en otage les Palestiniens et de redorer son blason pourtant entaché de sang et de haine sous prétexte de cause palestinienne. Oui à la solution à deux Etats, mais sans le Hamas.

Mais la France silencieuse en a ras-le-bol qu’on importe ce conflit sur notre territoire, elle ne supporte pas qu’on occulte les vrais sujets économiques et sociétaux, les sujets de pouvoir d’achat, d’éducation, de modèle énergétique, de croissance durable, de sécurité des données numériques, de souveraineté industrielle et alimentaire, les sujets de santé, de défense comme de gestion des flux migratoires, les sujets qui devraient être au cœur de la campagne des élections européennes du 9 juin parce qu’ils sont au cœur de la vie de chaque Européen, de chaque Français, hier comme aujourd’hui, et encore plus demain.

La France Silencieuse en a ras-le-bol que ceux qui n’ont rien à proposer sur ces enjeux européens accaparent les médias, les rues, les Écoles et empêchent tout réel débat, toute confrontation des idées et non des poings. C’est en frottant les idées que la Lumière jaillit, mais avec ces islamo-gauchistes, c’est l’extinction des Lumières !

La France Silencieuse en a ras-le-bol des soi-disant Insoumis qui propagent la haine dans nos rues et ne proposent absolument rien sur les sujets du quotidien de nos concitoyens. Il y a bien longtemps que cet islamo-gauchisme s’est éloigné de toute réflexion sur le Progrès technique, social comme économique, et s’est rapproché des Frères musulmans et autres grands amis de la Laïcité, de l’Europe et de la France, pour quelques sièges d’élus !

Mais la France Silencieuse en a marre aussi de Le Pen et son boys band, visiblement groupies de Polnareff, qui « toute la journée font non non non non » comme si « personne ne leur avait appris qu’on pouvait dire oui, non non non non »… sans même regarder, sans même écouter…

Le Rassemblement National est le champion du non. Le champion des constats que tout le monde partage bien sûr. Impeccable quand il s’agit de constater que le ciel est bleu, ou que la violence gangrène nos quartiers, ou que nous n’avons pas assez de places dans nos prisons, ou que certaines décisions de justice paraissent bien laxistes, ou que nos déficits augmentent, ou que ce n’est pas bien de voler, de blesser, de tuer, etc, etc. Impeccable mais très facile car la grande majorité de nos concitoyens, comme des candidats, font exactement les mêmes constats. Qui va dire que le ciel est noir quand il est bleu ? qui va ne pas être ému devant la mort d’un jeune adolescent, giflé à terre par la mère de celui qui lui aurait porté le coup fatal ?

Le Rassemblement National évite de peu la cuillère de bois grâce à LFI sur les propositions, sur les avancées sociétales et économiques, sur les Progrès pour nos concitoyens. On ne peut dire « non non non non » toute la journée ! A un moment, il faut bien proposer, et se faire juger sur ses propositions, car la France Silencieuse ne votera pas sur des constats ou sur des simples non ! non non non non non… et là, c’est le bug, car c’est le RN qui reste silencieux.

Le Rassemblement National est le champion des constats et de l’utilisation de l’émotion. Il oublie qu’il y a pire que l’intelligence sans émotion, c’est l’émotion sans intelligence !

Mais la France Silencieuse a en aussi ras-le-bol que les partis politiques qui incarnent la France Raisonnable soient tétanisés par les vociférations des islamo-gauchistes et les simples constats de l’extrême droite. Elle en a marre que ces femmes et hommes politiques aient peur, peur de parler, de proposer, et même de se tromper, pire, qu’ils se contentent de belles paroles sans passer aux actes. Elle en a ras-le-bol que nos gouvernants aient peur d’agir et de faire « exploser » les banlieues, qu’ils aient peur du séparatisme de quelques-uns !

Aux prochains Jeux de Paris, il n’y aura pas un sportif qui monte sur le tatami, sur le ring, sur le tapis, sur la piste ou n’entre dans le stade en ayant peur. En sport, quand on a peur on ne joue pas car on est alors certain de perdre voire de se blesser. Celui qui a peur reste au vestiaire, en sport comme en politique.

La France Silencieuse attend que les partis des Raisonnables avancent des propositions, fassent progresser notre pays, améliorent notre Administration, défendent notre pouvoir d’achat, développent notre Industrie et notre Économie, rebâtissent notre École et notre système de santé, fassent bouger les lignes, se bougent, agissent. Pas besoin de multiplier les discours de près de deux heures s’ils ne sont jamais suivis d’aucun véritable acte.

La France Silencieuse souffre que les beaux parleurs, très présents dans toute la sphère politique en France, soient trop souvent des petits faiseurs.

Elle attend que l’intelligence des propositions des uns et des autres, comme leur capacité à agir, motivent son vote.

Ras-le-bol de la peur, le moment est aux propositions et surtout aux actes !

Il ne faut jamais confondre rester silencieux et se taire, car au bout du compte, et le 9 juin par exemple, comme en avril/mai 2027, malgré les cris et les menaces, en dépit des émotions, c’est la France Silencieuse qui aura le dernier mot !

Michel Taube

Patrick Pilcer, Conseil et expert sur les marchés financiers, président de Pilcer & Associés, Chroniqueur Opinion Internationale