Il faut interdire les grèves pendant les JO… conformément à la Constitution ! L’Opi’News de Michel Taube

On l’oublie trop souvent : les échauffourées de la finale de l’UEFA Champions League au Stade de France le 28 mai 2022 Liverpool – Real de Madrid ont été déclenchées par la grève sauvage de la CGT et de SUD sur la ligne B du RER.

Et voilà que Sophie Binet, Secrétaire Générale de la CGT, remet cela…

La patronne d’une organisation en perte de vitesse a annoncé ce jeudi 7 mars sur France Info que son syndicat va déposer début avril des préavis de grève dans les trois fonctions publiques pour la période des Jeux olympiques (26 juillet – 11 août).

Coup de bluff pour faire monter la pression et montrer que le syndicat qui vole d’échec en échec (réforme des retraites, réforme de l’assurance chômage, menace du gouvernement de mettre fin à la gestion paritaire de l’Unedic) existe encore ?

Ou réelle volonté de prendre en otage la France et le monde alors que notre pays s’apprête à accueillir l’événement le plus important sur la planète… et que le moral et le drapeau tricolore ont bien besoin d’être ravivés par une grande fête qui montrera que la France reste la France ?

Le pire est à craindre, surtout si SUD, l’autre syndicat venu du passé, entre dans la surenchère. De quoi souligner encore une fois le triste renoncement de nos parlementaires qui, dans la loi du 19 mai 2023 destinée à préparer notre pays aux Jeux Olympiques et Paralympiques, ont vu leur main trembler à l’heure d’interdire purement et simplement la grève pendant toute la durée de l’événement.

Dommage car, conformément à la loi qui stipule que « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le règlementent » (alinéa 7 du préambule de la Constitution de 1946, reprise dans celle de la Vème République), la grève est un droit fondamental mais comme tous les droits il est limité par les autres droits et des devoirs tout autant impérieux.

Mesdames, Messieurs les parlementaires, il vous reste quelques mois pour empêcher une catastrophe.