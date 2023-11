L’antisémitisme en France : Michel Taube invité par Valérie Expert sur Sud Radio avec Fanta Bérété, Frédéric Fougerat et Régis de Castelnau

Une fois de plus, c’est d’Orient que se lèvent les tempêtes. La tragédie qui frappe l’État d’Israël vise en fait à frapper l’Occident et les pays du monde arabo-musulman qui ont fait…

Israël est en guerre mais nous devrions tous être en guerre contre le Hamas et ses affidés islamistes, théocratiques et terroristes. C’est une Journée noire pour Israël, l’Occident tout entier et l’Orient éclairé…

Opinion Internationale a tranché : nos coups de coeur pour les deux plus prestigieux Nobel vont au plus Français et au plus lu au monde des écrivains français, Michel Houellebecq, et pour…