Les OFF de Michel Taube… « His majesty is pretty nice man » : il a osé pastiché les Beatles pour saluer la visite de Charle III en France

Résistance à bas bruit et mille et un défis subreptices à l’autorité à Téhéran et dans tout l’Iran, manifestations hebdomadaires dans les capitales occidentales des diasporas, l’assassinat de Mahsa Amini continue à…

I have a dream… Imaginez le défilé du 14 juillet 2024 et les 53 chefs d’Etats africains assis au côté du président Emmanuel Macron et saluant les troupes françaises et celles de…