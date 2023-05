Le MXGP de France à Villars-sous-Écot : une course électrisante devant 43000 spectateurs couronnée par la victoire de Jeremy Seewer avec Yamaha !

Le MXGP de France, qui s’est déroulé à Villars-sous-Écot, a offert une ambiance folle et électrique à tous les passionnés de motocross. La victoire est revenue au pilote Suisse de l’équipe Yamaha, Jeremy Seewer, qui a su démontrer toute sa maîtrise et sa détermination. Il a été suivi de près par Romain Febvre, pilote français de l’équipe Kawasaki. Enfin, la troisième position a été décrochée par le pilote espagnol Jorge Prado, représentant de l’équipe GASGAS.

La remise des trophées a été effectuée notamment par Anthony Choffat, patron de l’entreprise ITM, Charles Demouge, président de PMA, et Sébastien Poirier, président de la Fédération de moto.

Une course palpitante

Le MXGP de France a offert un spectacle exceptionnel aux 43.000 spectateurs. Les pilotes ont fait preuve d’une compétitivité hors pair, s’affrontant sur un circuit exigeant et technique. Les virages serrés, les sauts impressionnants et les ornières ont mis à l’épreuve les compétences de chaque pilote.

La bataille pour la première place a été féroce, avec Jeremy Seewer qui a pris l’avantage grâce à sa régularité et sa maîtrise. Son pilotage agressif lui a permis de remporter la première manche. Cependant, après plusieurs erreurs techniques lors de la deuxième manche, il a laissé filer la première place au profit du pilote français Romain Febvre.

La fierté de Romain Febvre

La performance remarquable de Romain Febvre a été saluée par les fans français. Après une grosse chute lors du MXGP d’Espagne, le pilote Kawasaki a su se remettre en selle et obtenir une brillante deuxième place. Son courage et sa détermination ont été applaudis par le public qui l’a soutenu tout au long de la course. Cette performance permet à Febvre de consolider sa position au classement général du championnat du monde de MX.

Le talent de Jorge Prado

Le pilote espagnol Jorge Prado a également réalisé une course impressionnante, se hissant sur la troisième marche du podium. Membre de l’équipe GASGAS, Prado a démontré son talent et sa régularité tout au long de la compétition. Son pilotage précis et sa maîtrise des sauts lui ont permis de se démarquer dans un peloton de pilotes talentueux. Sa performance remarquée lors du MXGP de France contribue à sa position dominante au classement général du championnat du monde de MX.

Un circuit de qualité et une organisation impeccable

Les équipes participantes ainsi que le public ont exprimé leur satisfaction envers l’organisation du MXGP de France à Villars-sous-Écot. Le tracé du circuit, réalisé par les bénévoles du moto club de Villars-sous-écot présidé par Luc Pellier, a été salué pour sa qualité et sa technicité. Les virages bien pensés, les sauts spectaculaires et les sections variées ont offert aux pilotes un véritable défi. L’engagement des bénévoles et leur travail acharné ont contribué au succès de l’événement, faisant de cette édition du MXGP de France un véritable triomphe.

Classement général du championnat du monde de MXGP

Au classement général du championnat du monde de MXGP, Jorge Prado occupe la première position avec 342 points, suivi de près par Jeffrey Herlings avec 318 points. Romain Febvre se hisse à la troisième place avec 263 points. La compétition reste intense et chaque course compte pour les pilotes qui visent le titre mondial. Les prochaines épreuves promettent des duels passionnants et des rebondissements captivants.

Le championnat du monde de MXGP continue de passionner les fans, avec de nouvelles confrontations palpitantes à venir.

Alexandre Siruguet