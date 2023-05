Motocross : Opinion Internationale soutient le Moto Club de Villars-sous-Écot !

Opinion Internationale aime les sports mécaniques et soutient le MXGP à Villars-sous-Écot dans le Doubs (25) !

Fervents amateurs des sports mécaniques et de toutes les mobilités, nous sommes fiers de soutenir le Moto Club local et de célébrer les talents exceptionnels qui s’affronteront lors des épreuves les 20 et 21 mai.

Le MXGP est l’une des compétitions les plus excitantes et les plus intenses de motocross au monde. Les meilleurs pilotes de la planète se donnent rendez-vous sur le circuit de Villars sous Écot dans cette si belle région du Doubs pour offrir un spectacle époustouflant à tous les fans présents.

Des motards venus des quatre coins du globe, rivalisant d’habileté, de courage et de détermination, s’affronteront sur ce circuit exigeant.

Grâce à la passion et à l’engagement du Moto Club de Villars sous Écot, le MXGP à Villars sous Écot est devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de motocross du monde entier.

Une atmosphère électrisante fera vibrer des moteurs rugissants sur des prouesses techniques incroyables.

Pendant deux jours, Villars sous Écot sera la capitale mondiale du motocross.

Alexandre Siruguet