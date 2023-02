Accord (presque) historique sur la valeur partage en France. Deviendraient-ils tous rhénans ? L’édito de Michel Taube

Qui dit que le dialogue social ne fonctionne pas en France ? Qui ose dénoncer le manque de représentativité des syndicats, salariés et patronaux (les quelques milliers d’adhésions depuis le mouvement social de contestation de la réforme des retraites n’y changeront rien) ? Qui se plaint du dialogue de sourd entre les acteurs sociaux et l’exécutif ?

Le bras de fer sur les retraites, la chienlit au Palais Bourbon ne seraient que les arbres décrépis qui cachent une forêt foisonnante !

C’est qu’il s’est passé un événement trop rarissime pour être ignoré, un véritable séisme dans la méthode de la chienlit qui gouverne les politiques sociales en France : Elisabeth Borne, une première ministre bien discrète sur les retraites depuis dix jours, a annoncé hier soir lors d’une Convention du parti présidentiel Renaissance qu’un accord trouvé récemment entre les différentes organisations généraliserait les dispositifs d’intéressement et de participation à toutes les entreprises de plus de 11 salariés.

« J’en prends l’engagement au nom du gouvernement, nous respecterons le compromis trouvé entre les partenaires sociaux et nous proposerons la transcription fidèle et totale de cet accord dans la loi », a déclaré la Première ministre. Un projet de loi sur le « plein emploi » est en effet prévu au printemps.

Bruno Le Maire avait précisé un peu plus tôt sur BFMTV / RMC : « L’avancée historique de cet accord entre les partenaires sociaux, c’est de rendre obligatoire, pour toute PME qui a fait des profits importants au cours des trois dernières années, soit un accord d’intéressement, soit un accord de participation, soit le versement d’une prime défiscalisée ».

Le Medef, la CPME et l’U2P côté patronal, les syndicats CGT, CFDT, FO, CFE-CGC et CFTC côté syndical, avaient présenté le 10 février un texte commun. La CFDT et la CFTC ont déjà signé cet accord qui est ouvert à signature des organisations syndicales et patronales jusqu’à demain le 22 février. Le front syndical sur les retraites tiendra-t-il pour bâtir plutôt que pour protester ? La CGT est face à un choix cornélien.

Mais c’est déjà une belle victoire, politique et sociale, pour tous les représentants des corps constitués, habitués à décevoir les Français. Dans un monde parfait et un modèle idéal du capitalisme, le produit de la valeur devrait être partagé à parts égales entre l’investissement, les actionnaires et les salariés.

Nous n’en sommes pas là mais c’est un peu l’esprit du capitalisme rhénan, expliqué et soutenu par Daniel Aaron dans notre rubrique Opinion Entrepreneurs, qui vient de souffler sur la France.

L’esprit rhénan ? C’est l’art du compromis, de la bonne table pour se mettre d’accord plutôt que de se taper dessus. Nous expliquions en juin dernier que cet esprit serait indispensable pour gouverner une Assemblée à la majorité impossible telle qu’elle est sortie des urnes aux dernières législatives. Ce n’est malheureusement pas ce que nous ont prouvé les députés sur les débats tronqués sur les retraites.

En France, généralement, les vents viennent de l’ouest et de la mer. Pour une fois, ils sont venus de l’est…

Michel Taube