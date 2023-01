Les entrepreneurs au pouvoir ! L’édito de Michel Taube avec Gérard Bourgeois et Daniel Aaron

Explosion de la facture d’électricité et des coûts des matières premières, forte reprise des dépôts de bilan et des liquidations d’entreprises, graves dysfonctionnements du guichet électronique unique des formalités des entreprises… Dur dur d’être entrepreneur aujourd’hui.

Surtout lorsqu’on est en France ! Trop jacobins, trop étatistes, trop protégés, les Français mènent la vie dure à leurs entrepreneurs. Aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, mais aussi en Italie ou en Allemagne, une personne qui veut s’investir dans la création d’entreprise fédèrera beaucoup plus aisément des soutiens familiaux ou amicaux qu’en France où l’entourage sera plus enclin à la dissuader de s’engager.

Pire, la France est non seulement fâchée avec l’argent mais avec la réussite ! Ce n’est pas une caricature : en Allemagne, le propriétaire d’une grosse Mercedes va garer sa voiture devant chez lui et ses voisins vont l’applaudir. En France, il va la cacher et si on le voit, on va l’envier !

La valeur travail est elle-même en perte de vitesse et la France donne parfois le sentiment d’être une société de la flemme : 35 heures, retraite anticipée. A ce rythme, nous vous l’annonçons, les Français vont finir en thérapie collective tandis que nos voisins se retroussent les manches. Un chef d’entreprise vous le dira : la meilleure thérapie, c’est l’action et le travail !

Alors, oui, ça bouge un peu en France. Enfin les Licornes françaises fleurissent et se multiplient (l’Etat en dénombrait 27 en 2022), offrant à la marée des start-up en quête de modèle économique l’espoir de décoller. Il faut dire que le nouveau monde du numérique et de l’intelligence artificielle révolutionne tellement nos vies que nous entrons de plain-pied dans une période propice à l’entrepreneuriat.

Mais les entrepreneurs, ce sont aussi et surtout les commerçants, les artisans, les patrons de TPE, de PME et d’ETI. Les indépendants et professions libérales aussi. Leur point commun ? Ils y mettent leur argent, ils prennent leurs propres risques.

Entrepreneurs, c’est votre rubrique !

Enjeux, portraits, interviews, innovations, propositions mettront les entrepreneurs, les innovateurs et les créateurs de valeur, TPE, PME, ETI, artisans, indépendants et libéraux à la Une de l’actualité !

Le « made in France », les relocalisations, la redynamisation des territoires, l’art de vivre à la française, tous les grands enjeux de souveraineté française et européenne, sont dans les mains des de nos entrepreneurs. Aux politiques, aux médias, à toute la société de les soutenir ! La valeur entrepreneur doit enfin avoir la cote !

La rubrique « Opinion Entrepreneurs » vise à valoriser ces capitaines des temps modernes, à défendre leur image et leurs intérêts (qui se préoccupe en France de la santé des dirigeants ? Qui connaît 10 noms de patrons de PME ?), à raconter de belles histoires, de belles réussites, de tristes échecs aussi… pour en tirer les enseignements ou mieux rebondir.

Certes, c’est aussi aux entrepreneurs de faire leur mue : pourquoi dans les 200 millionnaires qui ont demandé à être davantage taxés à l’occasion du Sommet de Davos il n’y a que quelques rares Français ? Le partage de la valeur et le respect de l’environnement sont pourtant deux impératifs de sauvetage du capitalisme qu’il appartient aux patrons de devancer.

Une force de propositions

Cette rubrique se veut aussi utile et mènera ses propres combats :

œuvrer pour que les mêmes droits soient accordés aux dirigeants qu’à tous les salariés ;

aider les chercheurs, les scientifiques, les innovateurs, les créateurs à devenir des entrepreneurs et les aider à s’enrichir des fruits industriels et technologiques de leurs découvertes ;

obtenir l’application de la réduction Fillon aux dirigeants majoritaires car nombre d’entre eux gagnent moins que le SMIC ;

demander le grand ménage dans l’océan des lois (notamment le code du travail) et des réglementations. Il faut peut-être une grande loi pour les TPE, véritable poumon de nos territoires. Et à tout le moins le redéploiement complet des aides aux entreprises vers, en priorité, les TPE et PME installées dans les centres-villes ou les campagnes. Action Cœur de ville est un des dispositifs de l’Etat qui marche. Développons-le et dupliquons-le à tout le tissu d’entrepreneurs en France…

enfin, valoriser la création d’entreprise auprès des jeunes. C’est une priorité. Tant mieux si l’apprentissage décolle enfin. Pourquoi pas des journées de découverte de l’entreprise dès la 6ème? Les collégiens seraient ravis d’aller visiter les coulisses du boulanger, de la PME la plus proche… L’enseignement professionnel doit certainement être profondément rénové, bien au-delà des décisions de l’ère Macron.

Un petit mot plus personnel pour terminer ! Madame Olivia Grégoire, vous êtes ministre chargée des PME ! A travers vous, c’est à tous les politiques que nous adressons ce message en guise de clin d’œil : les entrepreneurs se sentent souvent si peu soutenus qu’ils vont finir par créer leur propre parti ! Alors, aidez-les, aidons-les à devenir les héros de la France !

Michel Taube

Avec Gérard Bourgeois, chef de rubrique « Opinion Entrepreneurs » et Daniel Aaron, chroniqueur et chargé du développement de la rubrique