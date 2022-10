La valeur participation est en hausse et vous donne rendez-vous à Rennes ! L’édito de Michel Taube et CR8

Alors qu’au niveau national l’exécutif et le législatif s’échignent sur fond de 49.3, alors que partout dans le pays les Français boudent de plus en plus les urnes tant aux élections locales que nationales, ils seront plus d’un millier à Rennes du 24 au 26 octobre pour la sixième édition des Rencontres européennes de la participation.

« La participation : partout et pour tous ? » Le think tank Décider ensemble, en partenariat avec la Ville de Rennes et Rennes Métropole, et auxquels sont attendus plus de 400 élus et responsables des collectivités territoriales, rassemblera des acteurs clé du débat citoyen : Nathalie Appéré, Maire de Rennes et Présidente de Rennes Métropole, Bertrand Pancher, Député de la Meuse, Président de Décider ensemble et du groupe parlementaire LIOT, Thierry Beaudet, Président du CESE, Chantal Jouanno, Présidente de la CNDP (Commission Nationale du Débat Public), Loïc Blondiaux, Professeur de science politique, et Marie-Pierre Vedrenne, députée européenne.

Face à un désenchantement démocratique profond qui confine à la méfiance grandissante des citoyens, de nombreuses initiatives se multiplient pourtant pour tenter de rénover la démocratie. Elles seront analysées, critiquées et partagées à Rennes, territoire qui, depuis plus de 40 ans, a pour ambition de co-construire ses politiques avec ses habitants.

De l’échelle locale à l’échelon européen, les innovations démocratiques, les bonnes pratiques permettent de porter un regard critique sur les limites et les écueils de la participation citoyenne.

Paradoxe fécond : la profonde crise énergétique que vit l’Europe offre des opportunités nouvelles, insoupçonnées il y a six mois encore, de raviver la participation tout en relançant l’urgence de la transition écologique. « Crise écologique, réponses citoyennes ? » : pour reprendre le thème d’un des débats, de nouveaux champs d’exercice de la démocratie, d’économie collaborative se réinventent et relancent la pertinence de la « valeur participation ».

Questionner les acquis de la démocratie représentative et participative et réfléchir à de nouvelles façons de décider ensemble redevient donc d’actualité. Face à la nécessité de trouver des réponses urgentes aux pénuries et aux dysfonctionnements du moment, le politique se réinvente et les citoyens se (re)prennent en main.

Comme l’explique Bertrand Pancher, « plus que jamais, un changement de méthode est nécessaire : nous devons réapprendre à débattre et s’opposer sans violence, aboutir à de meilleures politiques grâce à l’intelligence collective et diffuser cette culture de la décision partagée défendue depuis plus de 15 ans par Décider ensemble. »

Le think tank Décider ensemble ? Plutôt un vrai « Do tank ». Mieux, un « Do it together ».

Rennes cette semaine (et les 2 et 3 novembre en numérique ) , sera le lieu de rencontre de tous ceux qui pensent la rénovation démocratique, l’analyse et la mette en pratique, à l’aune notamment de l’urgence écologique et de la démocratie participative, qui se donnera un second souffle.

Enfin, à l’occasion de ces Rencontres européennes, Opinion Internationale, qui a l’honneur d’en être partenaire presse, lance la rubrique « Participation ».

Michel Taube et CR8, chef de rubrique « Participation »