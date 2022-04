Je m’inscris au Speed-dating « Elysée 2022 : quelles solutions pour la France ? » – jeudi 7 avril à 19h30 sur Zoom

A la veille de l’élection présidentielle, venez proposer A la veille de l’élection présidentielle, venez proposer VOTRE Solution pour la France, pendant 2 mn d’intervention, dans un Speed-dating de propositions avec notre Rédaction, nos chroniqueurs et nos experts. Une soirée pour faire le plein d’espoir et de solutions d’avenir pour le prochain quinquennat… et bien au-delà !

Le programme complet sera diffusé lundi 4 avril à 17h !

Opinion Internationale est le média des décideurs engagés au coeur de l’actualité. Depuis dix ans, le site www.opinion-internationale.com, nos posts sur les réseaux sociaux et une newsletter quotidienne, tous gratuits, les interventions de Michel Taube, son fondateur, dans les grands médias (CNEWS, Sud Radio, Beur FM…), donnent du sens à l’actualité et mettent des valeurs-repères (libertés, laïcité, esprit d’entreprise, innovations et solutions d’avenir, compliance, transitions durables, santé pour tous, ascenseur social, égalité femmes – hommes, art de vivre à la française, rayonnement de la France dans le monde) au coeur du débat.

