Retour sur les 10 ans d’Opinion Internationale. L’édito de Michel Taube

Lundi 13 décembre 2021, dans l’Aérogare des Invalides à Paris, Opinion Internationale fêtait ses dix ans en présence d’une centaine de personnalités et d’amis du journal. Nous y reviendrons le 3 janvier 2022 en images !

En mars 2011 paraissait le premier article du site www.opinion-internationale.com.

Dix ans et quelques mois plus tard, avec déjà 6825 articles parus et des milliers de posts, d’Opi’News et de prises de parole dans les médias, forts d’une trentaine d’événements publics et de campagnes engagées au cœur de l’actualité avec les décideurs les plus influents, Opinion Internationale donne du sens à l’actualité et met les décideurs au cœur du débat.

Notre ambition est de promouvoir des valeurs – repères au cœur de l’actualité : libertés, laïcité et sécurité, éducation et respect, esprit d’entreprise, nécessaire réforme (en profondeur) de l’Etat, des institutions et de l’Europe, parité des pouvoirs entre les femmes et les hommes, protection de l’environnement et conviction que « tout se tient », à la fois investissements et contrôle des innovations, du numérique et du cyber monde, amour de l’art de vivre à la française et de la langue de Molière, soutien aux Outre-mer, aux Français de l’étranger, rayonnement de la France sur les mers et les cinq continents, amitié avec l’Afrique et les pays francophones.

Telle est la vision d’un média indépendant et de son fondateur Michel Taube.

Un ton critique, signature de l’esprit français, l’optimisme des propositions et des solutions que portent le média et ses chroniqueurs, l’amour des belles choses, des rubriques phare (Imagine France, Actu’Folies, Sois belle et ouvre-la, Pour un Grenelle des Outre-mer, Afriques demain, Maroc pluriel, Prévention Covid, Droits pratiques, La France des chefs…) font la singularité d’Opinion Internationale.

Dix ans dans un média numérique, ça vaut bien un siècle dans la presse papier !

Alors, revivez ces dix ans avec ce Livret souvenir et retrouvez chaque jour jusqu’au 1er janvier les prévisions de Une d’Opinion International de notre « Plantu », Hector.

Livret-souvenir Les 10 ans d'Opinion Internationale (2)



Michel Taube