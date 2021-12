Hommage à Jacques Auxiette, grand abolitionniste et homme de coeur

Nous apprenons le décès de Jacques Auxiette, ancien président de la Région des Pays de la Loire et longtemps Maire de la ville de La Roche-sur-Yon. Lorsque nous avons créé et dirigé Ensemble contre la peine de mort dans les années 2000, il avait soutenu notre combat pour l’abolition universelle. Un de nos plus émouvants souvenirs fut le quasi-meeting qu’avait organisé Jacques Auxiette en 2006, à l’occasion des 25 ans de l’abolition de la peine de mort en France, avec Robert Badinter et votre serviteur.

Cet humaniste avait commis en 2006 un article, presque prémonitoire, dans Le journal de l’abolition que nous avions créé à l’époque [vois ci-dessous].

Hommage lui soit rendu !

Michel Taube