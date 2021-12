Congrès LR… Enfin une bien mauvaise nouvelle pour Emmanuel Macron ! L’édito de Michel Taube

Encore une fois, les sondages se sont trompés ! Leur favori a perdu : Xavier Bertrand est arrivé quatrième du premier tout du Congrès des Républicains et voit son destin national se refermer (il ne faut jamais dire « jamais plus », surtout en politique). Et comme l’arithmétique n’est pas une science politique, Eric Ciotti, arrivé en tête d’une courte tête, peut rêver de faire mentir une seconde fois les prévisionnistes et les 75% de voix capitalisées par ses concurrents qui appellent tous à voter pour Valérie Pécresse.

Il n’empêche, la présidente de la Région Ile-de-France est désormais la grande favorite du Congrès des Républicains et elle va pouvoir se lancer dans la course à l’Élysée avec de sérieux espoirs de se retrouver au second tour de l’élection présidentielle.

Le premier défi de Valérie Pécresse sera, dès ce samedi à 14h30 et samedi 11 décembre lors du grand meeting de la Porte de Versailles qui lancera sa campagne, de constituer une dream team ! Avec Eric Ciotti chargé de conquérir les terres d’Eric Zemmour et de Marine Le Pen, avec Christian Jacob, capitaine d’un parti revigoré de 70 000 nouveaux membres, avec les autres candidats battus : pourquoi pas Xavier Bertrand, Michel Barnier et Philippe Juvin à ses côtés ? Sans oublier Laurent Wauquiez, Rachida Dati, Gérard Larcher et les autres. LR aurait-il enfin terminé la digestion de dix années de pain blanc ?

Enfin, depuis 2007 et Ségolène Royal, une femme peut rêver de devenir présidente de la République ! Bon, Marine Le Pen y croit depuis quelques années. Mais une femme qui a les compétences, l’expérience, la détermination, l’autorité pour être cheffe de l’État, on en rêvait depuis une Simone Veil, laquelle n’a jamais cru en son destin national. Anne Hidalgo rêvait d’être cette « femme française », pour reprendre le titre de son dernier livre aux éditions de l’Observatoire. Eh bien, ce ne sera pas la maire de Paris mais sa rivale de la Région – capitale ! Valérie Pécresse : une femme française !

La victoire de Pécresse, c’est une bien mauvaise nouvelle pour Emmanuel Macron que les mêmes sondages donnent comme indéboulonnable mais qui, nous en sommes convaincu depuis des mois, le surcotent largement.

Car, et c’est la leçon politique majeure de ce vote au sein de LR, avec la victoire probable de Valérie Pécresse samedi, c’est enfin au centre de l’échiquier politique que se jouera le destin de la France. L’offre politique change du tout au tout : le centre de gravité de la bataille politique qui s’annonce se déplace vers le centre droit. Au centre droit et non plus uniquement à droite toute !

Imaginez qu’Eric Ciotti soit le candidat des Républicains samedi : face à lui, à son ami Eric Zemmour et à Marine Le Pen, Emmanuel Macron serait apparu comme LE seul candidat crédible pour gouverner la France au centre sans casser trop d’œufs !

Mais désormais, Emmanuel Macron aura une candidate sérieuse, plus légitime, crédible et solide que lui, pour chasser sur ses propres terres : le centre droit ! Lui qui rêvait de devenir le candidat de la droite centriste trouve une prétendante, une rivale qui peut le battre et mener une politique réellement placée sous les signes de l’autorité, de l’amour de la France et de la liberté.

Face à une Valérie Pécresse et un parti LR galvanisés et remontés à bloc, le tour de passe-passe consistant à faire glisser LREM vers la droite avec abondance de ses transfuges (les Edouard Philippe, François Bayrou, Franck Riester et, dernier parvenu, Laurent Hénart, seront perçus de plus en plus comme des traitres à leur famille d’origine), risque d’exploser comme un ballon de baudruche que constitue la macronie avec son pseudo mouvement « Ensemble Citoyens ».

Qu’on se le dise, plus que jamais, le duel de la présidentielle va être des plus serrés, jusqu’au jour même du vote du premier tour le 10 avril 2022. Le duel ? Non, il y en a désormais deux : le duel Le Pen-Zemmour pour conquérir les voix de la droite nationale, le duel Pécresse – Macron pour gagner au centre. Désolé pour la gauche écolo-sectaire, elle repassera….

Les déçus de Macron et de la macronie ont enfin leur candidat ! Et il s’appelle Valérie Pécresse.

Michel Taube