Nos artisans ont du talent et de l’humour !

Retour en images et en coups de coeur pour des artisans talentueux sur le salon du Made in France qui se tient jusqu’à ce soir porte de Versailles à Paris.

Nous avons rencontré la Marianne française ! Et elle est en chocolat ! Elle est née au coeur du Made in 95, ce beau département du Val-d’Oise. www.nature-cacao.com Et salutations à l’autre chocolatier du Val d’Oise : www.fevierdor.com

La French Buvette vous accueille… www.lecoqtoque.com

Deux poids lourds du Made in France dans le Val-d’Oise, dont Pierre Kuchly, Monsieur entreprises, Monsieur Made in 95 !

Le plus animal, le plus racé des chocolats. By Edwart ! www.edwart.fr

Des jeux pédagogiques pour faire le tour du monde www.envoya.jeux

Des dents en bleu blanc rouge ! www.bioseptyl.fr

Le made in France n’oublie pas les croquettes de votre chat ! www.jopy.fr

A vos planchas, de luxe et de France bien sûr ! www.plancha-eno.com

Une révolution dans l’art des cuissons avec le talentueux Christian Têtedoie… www.ohcinqsens.fr

Un tour de France des produits beauté dans des coffrets cadeaux. Une belle idée pour raviver les senteurs des terroirs de France. www.mescosmetiquesfrancais.com

Madame l’Archiduchesse a le moral dans les chaussettes et en l’espèce c’est signe de confort et de Made in France et avec même la couleur orange d’Opinion Internationale ! www.archiduchesse.com

Deux frères fiers de porter le César attribué par Opinion Internationale à la bonne idée(et à la réussite !) du Made in France ! Lire l’interview de Sébastien : lien url www.maisonroyer.fr

“Emilie en Ville” dessine des cartes inspirées des anciens modèles des écoles de la IIIème République. Enfin une façon, par exemple, de comprendre la différence entre le Grand Paris et l’Ile-de-France. www.emilieenville.com

Pendant que Renault et Peugeot fabriquent de plus en plus à l’étranger, “My drop” réinvente la caravane française. Du luxe made in France bien sûr. www.hundremiles.com

Le “couteau suisse” français existe : nous l’avons rencontré ! Il est forcément de Laguiole. Et il ne vote pas forcément à l’extrême-droite ! www.laguiolevillage.com

Non, ce ne sont pas le PDG et le DG. Mais vive le slip bien de chez nous ! www.garcon-francais.fr

Ne pas être crédule disait un visiteur ? En quittant le hall 7 du Parc des Expositions où se tenait le salon, quelle n’a pas été notre surprise de voir défiler jusqu’à l’entrée du Parc, sur plus de 500 mètres, une interminable cortège de jeunes venus écouter Bob Sinclar et faire la fête. A l’invitation de qui ? D’Ali Express, le géant chinois du commerce en ligne, qui a décidé d’investir le marché français en masse. Bob Sinclar se serait-il trompé de hall d’exposition ?

Michel Taube et Deborah Rudetzki