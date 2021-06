Michel Taube dans Les informés de France Info

La « Marche pour les libertés » pour lutter contre l’extrême-droite, le point sur la campagne des régionales, le sommet du G7, pollution en Corse, élections législatives en Algérie, géopolitique et Euro 2020 de football… Les informés et Bernard Thomasson recevaient Virginie Le Guay, éditorialiste politique, Tâm Tran Huy, journaliste politique et parlementaire à Public Senat et Guillaume Labbez, fondateur du cabinet CommStrat et Michel Taube, fondateur du site d’informations « Opinion Internationale ».