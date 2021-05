Edito

Contre le Covid, Joe Biden sera-t-il le Robin des bois des délaissés de la vaccination ? L’édito de Michel Taube Le 15 janvier dernier, Opinion internationale suggérait que les vaccins soient considérés comme patrimoine commun de l’humanité et donc, qu’ils revêtent du statut de médicament générique. Aussi ne pouvons-nous que nous réjouir… Michel Taube

L214 dans le Finistère : en finir avec ces abattoirs de torture ! L’édito de Michel Taube Il convient d’abord de rappeler que les cochons sont des animaux intelligents et sensibles, plus encore que les chats et les chiens. Toute personne ayant un animal domestique vomirait d’effroi en imaginant… Michel Taube

5 mai 1821 – 5 mai 2021 : vive le Bicentenaire Napoléon ! Vive la France ! L’édito de Michel Taube Napoléon, dont on célèbre le 5 mai le bicentenaire de la mort, est avec le général de Gaulle le plus illustre des Français. À l’échelle planétaire, il le devance même largement. Comme… Michel Taube

Muselier – Macron : le bal des cyniques est ouvert ! L’édito de Michel Taube Une ligne rouge, une de plus, est donc franchie : pour cacher sa défaite, pardon son humiliation électorale annoncée aux élections régionales et départementales, le parti présidentiel préfère attirer dans son escarcelle quelques… Michel Taube

Le 1er mai est mort ! Vive le travail ! L’édito de Michel Taube Je rassure nos lecteurs assidus : nous ne sommes pas pour la suppression du 1er mai férié, en mémoire des ouvriers qui ont bâti le monde moderne comme premiers de cordée. Le travail… Michel Taube

« Si Dieu le veut » : Inde, Etats-Unis, Mulhouse 2020, quand les clusters religieux sèment la mort. L’édito de Michel Taube Cet édito a été rédigé avant la terrible bousculade qui a causé des dizaines de morts et de blessés en Israël. Combien de rassemblements religieux ont été des accélérateurs de développement foudroyant… Michel Taube