Dunkerque et Nice reconfinés, la méthode Castex dans les territoires, les librairies enfin essentielles, de jeunes assassinés en Ile-de-France…, le Front républicain éclate à gauche… Retrouvez Michel Taube dans Les Informés de France Info, samedi 27 février 2021, avec Myriam Encaoua de France Info, Virginie Le Guay de Paris Match, Maud Guillaumin, réalisatrice, et Arnaud Benedetti, de la Revue politique et parlementaire, professeur associé à la Sorbonne.