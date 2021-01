Les Voeux 2021 de Séguéla, Vatanen, Poivre d’Arvor, Baraton, Hafiz, Burguburu, Clavairoly, Maus, Ben Ammar, Stirn, Popeck, Conesa, Waserman, Furst, Bréchignac, Moncany de Saint-Aignan, Boléro, Bendourou, Zimeray, Doll, Rogi, Lejeune, Massonneau, Binckly, Farhat, Pilcer, Bassi, Fuhg, Balland, Taube pour Opinion Internationale

Opinion Internationale a proposé à une trentaine de personnes, dans leur diversité d’horizons et de convictions, d’adresser chacune un Voeu pour 2021. Vous y découvrirez des propositions concrètes, comme celle de créer des espaces de vie où les personnes âgées côtoieraient les enfants, mais aussi des messages d’espoir et d’optimisme.

Des voeux qui font du bien et que nous vous proposons de lire dans notre rubrique spéciale « Leur voeu pour 2021 » et en revivant ci-dessus le Live Opinion Internationale consacré aux 10 ans de notre média.

Merci à (par ordre alphabétique) Dusty Balland, forain dans l’est de la France, Alain Baraton, jardinier en Chef du Château de Versailles, écrivain, chroniqueur média, Anne Bassi, présidente de Sachinka, chroniqueuse littéraire d’Opinion Internationale et écrivaine, Tarak Ben Ammar, producteur de cinéma, propriétaire de chaînes de télévision (Nessma TV,…), Saad Bendourou, chef de mission adjoint de l’ambassade du Maroc à Paris, Romane Berthier Binckly, photographe, journaliste BFMTV, Hamadi Boléro, ancien président de la République par intérim et premier ministre des Comores, ancien Secrétaire général de la Commission de l’Océan Indien, Catherine Bréchignac, Secrétaire perpétuelle de l’Académie des sciences, Ambassadrice déléguée à la science, Jean-Marie Burguburu, président de la CNCDH (Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme), Pasteur François Clavairoly, Président de la Fédération Protestante de France, Pierre Conesa, ancien haut fonctionnaire au Ministère de la Défense, écrivain, Anne Dehêtre, orthophoniste, Présidente de la Fédération Nationale des Orthophonistes, Thierry Doll, Président de France Active – FNEAPL (Fédération Nationale des Entreprises des Activités Physiques de Loisirs), Sofia Farhat, analyste géopolitique, auteure et poète, Catherine Fuhg, auteure et journaliste Opinion Internationale, Laurent Furst, ancien député, maire de Molsheim (Bas-Rhin), président de la communauté de communes de la Région de Molsheim-Mutzig, Chems-Eddine Hafiz, Recteur de la Grande Mosquée de Paris, avocat, Alain Lacroix, gérant de LeaderLink, Pascale Lejeune, secrétaire générale de la Fédération Nationale des Infirmiers, Sylvain Massonneau, vice-président du Pôle Habitat de la Fédération Française du Bâtiment, Didier Maus, président émérite de l’Association française de droit constitutionnel, ancien maire de Samois-sur-Seine, Frédéric de Moncany de Saint-Aignan, président du Cluster maritime français, Patrick Pilcer, conseil et expert sur les marchés financiers et chroniqueur Opinion Internationale, Popeck, comédien et humoriste, Olivier Poivre d’Arvor, ambassadeur français pour les pôles et les questions maritimes et écrivain amoureux de la mer, Christophe Rogi, Maire de Semilly (Haute-Marne), Jacques Séguéla, publicitaire, Olivier Stirn, ancien ministre et membre honoraire du Parlement Français, Ari Vatanen, ancien champion du monde des rallyes et vainqueur du Paris-Dakar, ancien député européen, Raymond Taube, rédacteur en chef d’Opinion Internationale et directeur de l’IDP – Institut de Droit Pratique, Michel Taube, écrivain, éditorialiste politique, fondateur d’Opinion Internationale et d’Ensemble Prévention Covid, Sylvain Waserman, vice-président de l’Assemblée Nationale, député du Bas-Rhin.