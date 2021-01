Je m’inscris aux « Voeux 2021… et 2022 avec Opinion Internationale » jeudi 28 janvier 2021 à 19h sur Zoom

Demain mercredi 20 janvier, le Premier ministre Jean Castex recevra les acteurs de la montagne pour leur confirmer que selon ses experts du Conseil scientifique et du la Haute Autorité de Santé,…

Après avoir dynamité le paysage politique français en 2017, Emmanuel Macron pourrait réussir en 2022 ce qui semblait impossible depuis l’alignement de la durée des mandats parlementaire et présidentiel : la cohabitation.…

Et si tous les vaccins contre la Covid, occidentaux, chinois, russes et autres, étaient d’emblée « offerts » à l’humanité comme des génériques, la vaccination de toute la planète irait-elle beaucoup plus vite ? La…