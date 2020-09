2022, les prétendants… 2. Xavier Bertrand et Rachida Dati, les affamés. L’édito de Michel Taube

En 2017, Emmanuel Macron avait dynamité la vie politique française. Trois ans après, le ballon de baudruche semble s’être sérieusement dégonflé. Et l’on voit poindre la perspective de candidatures issues de la droite et de la gauche traditionnelles (Anne Hidalgo se prépare) qui pourraient peut-être nous éviter un second duel, qui pourrait être suicidaire s’il finissait mal, entre un Macron démonétisé et des populistes de gauche, de droite et des Verts pastèque revigorés par les crises…

A droite, il y en a un qui a plus faim que les autres. Ou plutôt deux. L’un est vraiment affamé, Xavier Bertrand, comme le soulignait récemment Rachida Dati sur BFMTV. Et le patron des Hauts-de-France ne doit pas y penser que le matin en se rasant.

Xavier Bertrand sera candidat à la présidence de la République en 2022, la cause est entendue. Seule étape à franchir : être réélu président de la Région des Hauts-de-France en 2021. C’est la raison pour laquelle il se dit qu’Emmanuel Macron tenterait de reporter les élections régionales prévues en mars prochain pour gêner l’agenda présidentiel de Xavier Bertrand.

2022 sera-t-elle l’heure de l’homme de l’Aisne ? En affichant ses valeurs, celles d’une droite régalienne et sociale, laïque et populaire, il peut envisager de répondre aux deux attentes majeures, aux deux angoisses des Français : la sécurité et l’emploi. Pour un ancien assureur, ces termes devraient parler et l’aider à le mettre en phase avec le peuple français.

Xavier Bertrand, c’est le faux gentil par excellence, un mélange de bonhommie et de gravité fait homme. Mais sera-t-il une main de fer dans un gant de velours, saura-t-il être à la fois aimé et craint comme Le Prince de Machiavel, par exemple pour faire la guerre à l’Islam radical tout en posant les bases d’un Islam de France sécularisé ?

Ses atouts sont nombreux comme un fort ancrage régional. En fera-t-il une force pour lancer une grande phase de décentralisation dont notre beau pays a tant besoin. Girondins contre Jacobins ? Non, nordistes désormais !

Mais en fait ils sont deux affamés à vouloir coûte que coûte incarner la droite en 2022 et leur alliance pourrait faire la différence : l’homme du nord et la femme du sud. L’une pour incarner la France de la diversité, l’autre pour faire appel aux profondeurs de notre vieux pays. La France en somme !

Car l’homme du nord a une carte maîtresse, la femme du Sud : Rachida Dati, la volonté faite femme, à la réputation de “tueuse” ! Avec la complaisance tactique de Christian Jacob, Rachida Dati est en train de mettre savamment la main sur le parti Les Républicains, forte de sa campagne des municipales à Paris, et elle compte bien apporter à Xavier Bertrand des militants revigorés par la conquête de nombreuses mairies en 2020 dans la France des terroirs, de départements et de régions en 2021. Car La Manufacture, belle boîte à idées au service de Xavier Bertrand pour concevoir la France de demain, ne suffira pas à mobiliser les troupes.

Cette alliance permettrait de reconstituer l’alliance des droites républicaines, dans l’espoir de susciter nombre de désertions à LREM, avec le retour au bercail des brebis égarées après l’implosion de 2017. L’heure de la revanche aurait ainsi sonné.

Au final, Xavier Bertrand sera-t-il suffisamment transgressif, lui qui est aussi un homme du sérail héritier de ces décennies où la France n’a pas été réformée en profondeur ? Transgressif dans son programme : sera-t-il l’homme du moins d’Etat et du mieux d’Etat, sera-t-il assez libéral pour rebooster l’économie et réduire l’Etat à sa fonction stratégique ? Transgressif dans le ton et par les équipes qui l’entoureront, il lui faudra l’être aussi. Rachida Dati lui apportera-t-elle cette once de folie, d’audace, de culot qui permettra à Xavier Bertrand de fendre l’armure ?

Le duo Bertrand – Dati permettrait de tuer dans l’oeuf l’alternative suggérée par le maire de Nice, Christian Estrosi : s’allier avec Macron.

Macron, candidat de la droite ? Le ticket Bertrand-Dati est le seul qui permettrait d’achever la macronie en éliminant politiquement son chef !

Michel Taube