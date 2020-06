Ce sont les violences sociales plus que le racisme qui expliquent les violences policières. Retrouvez Michel Taube dans « Parlons vrai » avec Valérie Expert sur Sud Radio

La mer et les Hommes… Vivez le monde d’après avec Opinion Internationale… Opinion Internationale, le média des décideurs engagés au cœur de l’actualité, et Michel Taube, son fondateur, vous donnent rendez-vous lundi…

Hier Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique et immunologiste, qui épaule le chef de l’Etat dans la gestion de la crise sanitaire a expliqué que la pandémie est actuellement « contrôlée » et qu’elle…

Ils sont des milliers, peut-être beaucoup plus, comme Stéphane Attal [notre photo] à souffrir le martyr depuis qu’ils sont guéris du Covid-19… Alors que la revue anglaise Lancet remet en cause l’étude…

Non, Aïssa Maïga et Camélia Jordana, vous ne ferez pas croire que la France est raciste ! Pas plus la police que les Français. En revanche, votre récupération de la vague de…