Rendez-vous dans 1 an ! Opinion Internationale aura bientôt dix ans

Le 1er mars 2011, Opinion Internationale naissait avait un article qui relayait l’appel de Roland Ries, Maire de Strasbourg, et de 25 Maires pour le droit de vote des étrangers aux élections locales. C’était il y a neuf ans.

4500 articles plus tard, nous vous invitons dès maintenant à réserver les 1er et 2 mars 2021. Dans un an, Opinion Internationale fêtera ses dix ans ! En octobre dernier, le président de la République honorait de sa présence les cent ans du quotidien La Montagne à Clermont-Ferrand. A l’ère de l’Internet, convenons que dix ans valent bien un siècle !

Alors, réservez ces deux jours dans un an : cet anniversaire sera l’occasion de faire la fête à notre façon et de réunir nos lecteurs autour de nos chroniqueurs et de nombreuses personnalités françaises et internationales.

Le thème de ces dix ans, qui marqueront aussi le premier Forum annuel d’Opinion Internationale, sera : « Paris, la France, l’Europe, le monde dans dix ans ! » Pour plus de renseignements : redaction@opinion-internationale.com.

Bon anniversaire à nos lecteurs !

Michel Taube