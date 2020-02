Seule une impossible fusion avec Villani permettrait de sauver LREM à Paris. L’édito de Michel Taube

Avec des « si », on mettrait Paris en bouteille…

Si La République en Marche ne s’était pas brouillée avec Cédric Villani, animal blessé qui n’a jamais digéré le processus choisi pour désigner son candidat à la Mairie de Paris, si le mathématicien était resté membre du parti présidentiel, si LREM ne se transformait pas de plus en plus en plus en écurie de Macron boys (and girls) plus qu’en parti démocratique, si, si, si, les listes d’En Marche pourraient encore rebondir suite au retrait surprise et inattendu de Benjamin Griveaux.

Alors même que les électeurs parisiens ont assez largement voté Macron et LREM aux scrutins de ces deux dernières années, le navire En Marche est en train de prendre l’eau dans la capitale.

Un effondrement de Griveaux (l’erreur de casting était avérée, revenge porn ou non), la percée de Belliard pour les Verts, devenaient un scénario fort envisageable.

Qui donc en l’état osera prendre la succession de Griveaux à un mois du premier tour de l’élection municipale ?

Plutôt que de s’échiner à choisir un remplaçant (autant, dans ce cas, adouber celui qui y croit le plus, Mounir Mahjoubi, et non des apparatchiks du parti – eh oui, il y en a déjà !), la seule logique arithmétique voudrait que la direction d’En Marche contacte d’urgence Cédric Villani et lui propose de prendre la tête d’une liste commune et fusionnée. Stanislas Guérini s’est d’ailleurs entretenu avec Cédric Villani dans l’après-midi de ce samedi, selon Le Figaro.

L’addition des voix des deux listes remettrait en selle le parti présidentiel et redonnerait espoir à ses troupes, tout en boostant Cédric Villani qui, il faut le dire, patine et se gauchise là où Hidalgo occupe déjà le terrain.

Mais avec des si…

L’orgueil, qui tourne à l’aveuglement, empêchera-t-elle la direction d’En Marche de traverser le Rubicon ?

Pour l’heure, le duel que nous annoncions il y a trois semaines se confirme de jour en jour : les listes de Rachida Dati devraient affronter celles d’Anne Hidalgo au deuxième tour de la municipale dans un duel droite – gauche archi classique dont les écologistes seront les arbitres au final.

Le clivage droite – gauche reprendrait-il ses droits sur le en même temps centriste macronien ?

Michel Taube