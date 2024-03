Ensemble, nous exprimons notre soutien à la résistance de nos soeurs, frères et amis ukrainiens. La Tribune de Nguyên Hoàng Bảo Việt et des poèmes de soutien

Ensemble, nous exprimons notre soutien à la résistance de nos soeurs, frères et amis ukrainiens…pour la survie de leur nation, de leur culture et de leur liberté face à la guerre d’invasion barbare et dévastatrice des troupes russes de Vladimir Poutine.

Pour mémoire, le 17 mars 2023, la Cour pénale internationale a émis un mandat d’arrêt contre le président russe Vladimir Poutine, l’accusant de crime de guerre pour la déportation illégale d’enfants d’Ukraine vers la Russie.

Le 24 février 2024, c’était le deuxième anniversaire de l’agression barbare et dévastatrice de l’Ukraine par les troupes russes de Vladimir Poutine. Une semaine avant ce funeste événement, on apprend avec stupeur et indignation la mort d’Alexeï Navalny, dans une colonie pénitentiaire au fin fond de la Sibérie, au nord du cercle polaire arctique.

Le mardi 27 février dernier, réunis à Prague, les Premiers ministres du groupe de Visegrad (La Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie) ont discuté de leurs divergences sur l’aide à apporter à l’Ukraine. Depuis deux ans, ce pays est victime des crimes de guerre inhumaine et injuste commis par les envahisseurs russes poutiniens qui ne cessent d’atteindre des sommets vertigineux de l’atrocité. Or, cette ‘’Journée pour l’Ukraine’’ a été marquée par de nombreuses manifestations rassemblant plusieurs milliers de personnes dans le centre de la capitale et partout en République tchèque. Nous nous joignons, en pensée et en personne, à ces manifestants. Il est de notre devoir de soutenir sans relâche Ukraine profondément souffrante. Nous n’oublions jamais des centaines de milliers de

familles ukrainiens endeuillées, blessées, invalides, séparées, ses milliers d’enfants orphelins ou arrachés de leurs parents, enlevés, déportés vers la Russie lointaine. Ou encore, les six millions de citoyens ukrainiens réfugiés en Europe. Et nous continuons à pleurer nos poètes, écrivains, journalistes, artistes, acteurs culturels ukrainiens et leurs amis, consoeurs et confrères venant du monde entier, qui ont été assassinés, tués sous les massifs bombardements russes, ou emprisonnés, torturés ou portés disparus dans les zones temporairement occupées par les troupes armées

russes poutiniennes.

Ensemble, nous exprimons notre soutien à la résistance de nos sœurs, frères et amis ukrainiens contre les agresseurs russes dont le dirigeant suprême et ses proches collaborateurs au Kremlin ont du sang innocent sur les mains.

À l’occasion de la réunion des Premiers ministres du groupe de Visegrad, nous adressant aux amis hongrois, polonais, tchèques et slovaques, nous avons souhaité relire ce poème écrit par un jeune poète vietnamien en 1956 intitulé ‘’Loué sois-tu!’’, avec une modeste introduction <<Budapest2024, te rappelles-tu Budapest1956>>.

Nguyên Hoàng Bảo Việt, poète, écrivain et journaliste vietnamien en exil, survivant des camps de travaux forcés du goulag de la République Socialiste du Viet Nam, ancien réfugié boat-people, ancien président du Centre Suisse

Romand de PEN International, membre co-fondateur de la Ligue vietnamienne des Droits de l’Homme en Suisse.

Budapest2024, te rappelles-tu Budapest1956 ?

LOUÉ SOIS-TU ! dédié à Géza Kindernay, 13 ans tombé le 7 novembre 1956 à Budapest

Témoin la flaque de sang

Témoin le coup fatal

D’une balle perforante

Que tu portes sur ta chair

Que tu portes dans ton âme

Tu es mort

Avant l’heure du rendez-vous

Avant l’heure de notre rencontre.

Tu quittes ton frère

Tu quittes la vie

Alors qu’à ton âge

L’épi se nourrit encore de suc lacté.

Maintes fois

Je te compare à la fraîcheur matinale

Et alors, à la pointe du jour

Adorable aurore

Pourquoi rends-tu ton dernier soupir?

Pourquoi estompes-tu ton auréole?

N’ayant même pas eu le temps

D’admirer l’herbe verdoyante

D’admirer la voûte azurée.

Tu es mort

Sans avoir pu reposer ton cœur

Dans le creux de la main

De la fraternité.

Tous les dépits et revers

Sujets de préoccupations, de ton vivant

Implacables

Ils me font souffrir jusqu’à présent.

La vie

À l’origine, n’est pas perfide ni traîtresse

Comme les crocs

Dissimulés derrière les lèvres serrées

La vie

Non plus, n’est ni cruelle, ni injuste

Comme les ténèbres

Qui s’embusquent sournoisement dans le cœur de l’homme!

Or ces souvenirs vivants

Nettement gravés dans ma mémoire

Reviennent et se déroulent…

Il grêle

Grêle de fer! Grêle d’acier!

Il pleut à verse

Pluie d’orage

Orage de feu! Orage de sang!

Sorti de ton abri, tu te dresses

Tout le long du trottoir encombré

De débris, de cartouches, de fragments d’obus

Des blessés, des mourants, des cadavres gisant

De toutes parts, sur le sol.

Brutalement, sur ton corps, l’averse ruisselle

Pas un lambeau fourré de duvets

Pas une armure

Pour réchauffer ton cœur

Pour protéger ta poitrine accablée

Frêle oiseau messager!

Reste la Foi

En vérité

Seule la Foi

Peut raviver le feu astral

Dans tes yeux

Avec un rameau flétri couleur de nuage

Au déclin de l’automne.

Mon Amour

Comment pourrais-je si vite oublier?

De toutes les artères de la ville

Aux faubourgs ouvriers

Sous les ponts Marguerite et des Chaînes

Des deux rives du Danube bleu

Sur les parapets

Par-dessus les arches du pont de la Liberté

Sous les faîtes des tours, des clochers

Dans la cour du lycée

Parmi les ateliers, les usines

De tous les coins des parcs publics

Une foule déferle.

Cinq ou six manifestants t’ont connu

Mais nombre d’entre eux

Tu ne les as même pas rencontrés

Cependant, ne pouvant supporter plus longtemps

Les outrages de la servitude

Et, sensibles aux retentissements de tes pas

Tous, sans exception

Sans s’être donné rendez-vous

Ils sont là.

Quel sera donc leur sort ?

Ne demandez pas davantage, je vous prie.

Face aux poings nus

Face aux regards dédaignant la terreur

Face aux souffles vigoureux

Face aux cœurs purs

S’alignent toute une armée

Et les chars et les blindés et les canons mitrailleurs.

Ils savent qu’ils seront battus

L’un est couché. L’autre se lève

Pas de poudre. Ni de baïonnettes

Ils portent dans les bras le cœur hardi

Ils portent dans les bras la vie grandiose

L’inestimable existence consacrée

Dans son intégralité.

Calmement, ils avancent comme toi

Sous la pluie. Dans l’orage

Plutôt, dans l’ouragan historique.

Tu es mort

Dans l’éclat de ta jeunesse

Tu es mort avant l’heure

Du rendez-vous

Avant l’heure de notre rencontre.

C’est absurde

C’est injuste

Mon visage, mon cœur, ruisselant

Non seulement de pluie !

Que ce soit de sang, de feu, de fer ou d’acier

Et quoique hier soit écoulé dans le passé

Nous, les survivants et la génération nouvelle

Nous continuons à te joindre

Nous continuons à nous lever

Discrètement à ta place.

Depuis ce jour

En toutes occasions

Je pense au printemps

Accompagné au retour

D’une multitude de vols d’oiseaux

Tumultueux

Les pattes roses sans anneaux

Le chant heureux parfumé d’allégresse

Et de bonheur.

Ce doit être la symphonie

Des pinsons, des loriots, des alouettes et des rossignols

Ou ce n’est peut-être

Que le bruissement allègre d’une source

La source de rires cristallins

Les rires de joie

Des bambins.

Puisque je t’adore de tout mon cœur

J’aime tant et plus un autre pays

Outre ma patrie

Même si ce n’est pas ma terre natale

Je me permets d’appeler la Hongrie

L’amie du Việt Nam.

Puisque je t’adore de tout mon cœur

J’ai dépassé sans le savoir

Le temps des fleurs

Les fleurs de ma vie.

Des nuits blanches ont passé

Des nuits blanches…

Le sais-tu, mon frère

Le sais-tu, mon Amour ? (1956)

Nguyên Hoàng Bảo Viêt

Version française par Mme Hoàng Nguyên (CEVEX)

Extrait du Recueil de Poèmes ‘’Những Dòng Nước Trong’’ (Les Ondes Pures)

Editions Văn Nghệ (Arts et Lettres) à Sài Gòn, République du Viêt Nam 1962.

______________________________________________________

Budapest2024, Bạn có nhớ Budapest1956 ?

VINH DANH EM !

Tưởng niệm Géza Kindernay 13 tuổi

chết cho Cách Mạng Budapest (7.11.1956)

Bằng chứng nơi vũng máu

Bằng chứng nơi dấu đạn

Em mang trên thịt da

Em mang trong tâm hồn

Em đã chết trước giờ hẹn gặp anh

Em bỏ anh em bỏ cuộc đời

Lúc tuổi em lúa đang ngậm sữa

Anh thường ví em như sớm mai

Vừa hừng đông sao nắng tắt

Không kịp nhìn cỏ biếc trời xanh

Em đã chết trước giờ hẹn gặp anh

Chưa được áp trái tim vào lòng tay bằng hữu

Những điều sinh thời em thắc mắc

Anh vẫn đau khổ đây em

Cuộc đời vốn không điêu ngoa phản trắc

Như hàm răng nhọn sau chúm môi

Cuộc đời cũng không hiểm độc bất công

Như bóng đen núp bên trong con người.

Nhưng anh nhớ sao anh nhớ rõ

Tưởng mới đêm qua tưởng mới sáng nay

Mưa sắt thép

Mưa máu lửa tầm tã

Em vươn khỏi hầm núp

Trên hành lang ngổn ngang gạch ngói

Bừa bãi vỏ đạn mảnh trái phá

Đi giữa những xác chết người hấp hối bị thương

Trên thân thể em mưa xối xả

Áo lông áo giáp không một manh

Để sưởi để che ngực chim ốm yếu

Chỉ còn lòng tin

Thật sự chỉ còn lòng tin

Thổi lửa sao lên đôi mắt

Với nhánh củi úa màu mây cuối thu.

Sao anh chóng quên được hở em

Từ những lối ra ngoại ô

Dưới gầm cầu đúc

Hai bên bờ Danube xanh lơ

Trên vai trên nhịp cầu sắt

Dưới nóc tháp lầu chuông

Trong sân trường xưởng thợ

Bốn phía công viên

Năm bảy kẻ đã quen biết em

Nhưng số đông em chưa hề gặp gỡ

Bởi không chịu được tủi cực nhiều hơn nữa

Và nghe thấy tiếng dội từ những bước em đi

Tất cả không hẹn đều có mặt.

Số phận họ ra sao

Xin đừng ai hỏi thêm

Trước những nắm tay trần

Trước những cặp mắt từ chối sợ hãi

Và hơi thở khỏe và trái tim trong

Đang đối diện đại bác chiến xa

Họ biết họ sẽ ngã gục

Người này nằm xuống người kia chỗi dậy

Không thuốc súng không lưỡi lê

Họ ôm lấy tấm lòng quả cảm

Họ ôm lấy cuộc đời lớn lao

Nguyên vẹn kiếp sống vô giá

Họ điềm tĩnh đi tới

Cũng như em

Cố nhiên là dưới cơn mưa

Hay đúng hơn dưới cơn dông lịch sử

Em đã chết giữa tuổi hoa niên

Em đã chết trước giờ hẹn gặp anh

Thật vô lý

Thật bất công

Khuôn mặt trái tim anh ướt đẫm

Không chỉ bởi cơn mưa

Dù là mưa máu lửa sắt thép

Dù hôm qua đã trôi vào kỷ niệm

Và những người sống sót

Và thế hệ tương lai

Đang âm thầm tiếp thay em

Từ hôm ấy

Anh luôn luôn nghĩ tới

Một mùa Xuân

Với bầy chim nhộn nhịp trở về

Chân son không khoen sắt

Giọng hót thơm nức niềm hân hoan

Có thể của hoàng oanh hay vành khuyên

Có thể của sơn ca hay họa mi

Cũng có thể chỉ là suối cười trẻ con.

Bởi nhớ thương ai

Anh đã yêu thêm một xứ sở

Ngoài tổ quốc của anh

Dù không phải nơi chôn nhau cắt rún

Anh xin được gọi quê hương em

Hung Gia Lợi là bạn thân của Việt Nam

Bởi nhớ thương ai

Anh đi qua tuổi thanh xuân

Nhiều đêm không ngủ được

Biết không em biết không em? (1956)

Nguyên Hoàng Bảo Việt

Trích tập Thơ Những Dòng Nước Trong,

Văn Nghệ và tác giả xuất bản năm 1962,

tại Sài Gòn, Việt Nam Cộng Hòa.

***************************************************************************

ÁLDÁS REÁD !

Kindernay Géza , emlékére, aki elesett 13 évesen Budapesten

a Forradalom alatt 1956 november 7.-én

Tanu a vérfolt,

Tanu a végzetes csapàs,

A szörnyü puskagolyó, mely leteritett,

A golyó, mely àtlötte testedet

A golyó, mely àtlötte lelkedet

Elestél, meghaltàl idö elött,

Meghaltàl mielött talàlkoztunk volna,

Elhagytad a testvéred,

Elhagytad az életed.

Pedig a Te korodban

A kalàsz még teljes nedüvel tàplàlkozik

Oly sokszor

Hasonlitalak a reggeli harmathoz

Amikor kel a nap,

Amikor hajnalodik

Miért lehelted ki utolsó leheleted?

Miért hagyod halvànyodni dicsfényed?

Nem volt idöd, hogy megcsodàld

A zöldelö füvet,

Az aranykék égboltot.

Elestél, meghaltàl

Anélkül, hogy pihent volna szived

A testvériség tenyere mélyén

A sok bosszúsàg és sorscsapàs,

A sok aggodalom, mely végigkisérte életed,

Mind könyörtelen,

Ma is fàj a lelkem, ma is szenvedek tölük.

Az élet nem olyan szószegö àruló

Mint a tépöfogak

Melyek a zàrt ajkak mögé bújnak

Az élet ugyancsak

Nem olyan kegyetlen, se igazsàgtalan

Mint a sötétség,

Mely alattomosan elbújik az ember szivében.

Ezek az élö emlékek élesen bevésödtek emlékezetembe

Idönként vissza-visszajönnek és újra lejàtszódnak

Jégesö!

Zuhogó jégesö vasból és acélból¨

Szörnyü zivatar,

Tomboló vihar,

Tüzvihar, vérvihar!

Kilépsz a fedezékböl, fölemelkedsz

Végig tele a jàrda törmelékkel, tölcsérrel, szilànkokkal

Sebesültek, haldoklók, holttestek ott fekszenek

Körös körül az úttesten.

A testedröl csorog le a viz,

Nics egy darab ruha,

Nics egy védö fegyverzet

Mely melegitené szivedet

Mely védené túlterhelt mellkasod.

Törékeny hirhozó madàr!

Marad a hit

Valóban csak a hit

Tudja ismét làngba lobbantani a csillagtüzet

A szemeidben

Egy kis felhöszinü szàraz àggal

A hanyatló összel.

Szeretettem!

Hogy is tudnàm elfelejteni oly könnyen?

A vàros föútjaitól

A külvàrosi munkàsnegyedekig

A Margit-hit és a Lànchid pillérei között

A kék Duna mindkét partjàn

A korlàtok fölött

A tetök és tornyok csúcsain

A gimnàzium udvaràn

Az üzemekben, a gyàrakba

A parkok mélyén

Hömpölyög a tömeg.

Öt vagy hat tüntetö ismert téged,

De a legtöbbel nem is talàlkoztàl

És mégis, nem tudvàn tovàbb elviselni

Az elnyomàst, a gyalàzatot,

Lépéseid zajàra, visszhangjàra

mind eljöttek, ott vannak kivétel nélkül

Csak úgy maguktól,

Senki se hivta öket.

Mi lesz a sorsuk?

Ne is kérdezzétek többet.

Szemben a csupasz kezekkel,

Szemben a terrortól nem félö tekintettel,

Szemben a lelkes lehelettel

Ott sorakozik egy hatalmas hadsereg

És a tankok, a pàncélautok, a géppuskàk és àgyúk

Tudjàtok, hogy legyözöttek lesztek

Az egyik elesik, a màsik halad elöre

Nincs puskapor, se szuronyok,

Büszke szivvel hordjàk karjukban a nagyszerü életet

A csodàs emberi lét szent teljességét

Nyugodtan haladnak elöre, mint Te

Az esöben, a viharban,

A történelem viharàban.

Meghaltàl

Ifjusàgod fénykoràban,

Meghaltàl idö elött,

Mielött talàkoztunk volna.

Ez egy képtelenség

Ez egy igazsàgtalansàg!

Arcom, szivem patakzik

Nem csak esötöl

Vértöl, tüztöl, vastól és acéltól

S a múltba ömlik vissza.

Mi, a túlélök és az új generàció

Ragaszkodunk hozzàd, veled vagyunk

Mi újra felkekelünk

A helyedben is.

E szent nap óta

Minden alkalommal

A tavaszra gondolok

Mikor a madarak sokasàga repül

A rózsaszinü làbak gyürü nélkül

A boldogsàgtól illatos madarak vidàm dalàra

Rintyökék, sàrgarigók, pacsirtàk, fülemülék,

Talàn ök énekelnek

Vagy talàn egy csobogó forràs zúgàsa lenne?

Vagy talàn a kristàlytiszta nevetések visszhangja

Vagy talàn a kisgyerekek örömteli nevetése

Mivel szeretlek tiszta szivböl

Nagyon szeretek egy màsik orszàgot

Az enyémen kivül

Akkor is, ha az nem az en szülöhazàm

Oh, Magyarorszàg,

Te vagy Vietnàm baràtja!

Mivel imàdlak tiszta szivböl

Túlléptem a viràgok idejét,

Nem is vettem észre,

Az életem viràgjait

Elmúlt sol àlmatlan éjszaka

De mennyi àlmatlan éjszaka…

Tudod-e testvérem

Tudod-e szeretettem?

Forditotta Kindernay Istvàn franciàból, 2004, Genfben.

Loué sois-tu (1956) version hongroise de Étienne

Kindernay (2004)