Jean Révéreault : « Les intercommunalités sont le bon échelon pour gouverner les transitions écologiques »

Jean Révéreault, Vice-président d’Intercommunalités de France en charge des Transitions écologiques répond à Opinion Internationale : « L’intercommunalité est l’échelon qui permet d’aborder la totalité de enjeux locaux liés aux transitions écologiques. »

Jean Révéreault, Adjoint au Maire de Mouthiers sur Boëme (16) et Vice-président de la Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême, est Vice-président d’« Intercommunalités de France » en charge des Transitions écologiques et de l’économie circulaire.

Il présente pour Opinion Internationale le rôle de cette association d’élus qui réunit la quasi-totalité des communautés de communes et d’agglomérations de France, quelle que soit leur taille (à l’exception des métropoles, qui sont réunies dans « France Urbaine ») dans un esprit trans-partisan. L’objectif est de promouvoir l’idée de coopération entre les communes et de porter des réflexions partagées sur les enjeux auxquels elles sont toutes confrontées.

Parmi ceux-ci, l’un des plus important est celui des transitions écologiques, dont la totalité des aspects relèvent des intercommunalités, qui se révèlent un échelon particulièrement pertinent de réflexion et d’intervention. Les compétences de ces structures, qui sont composées de maires et d’élus issus des communes de leur territoire, sont très larges en la matière : production d’énergie, protection de la biodiversité, gestion de l’eau, de l’agriculture et de l’alimentation, mobilités, gestion des déchets, développement de l’économie circulaire… Les intercommunalités sont aussi à la manœuvre en matière de planification urbaine en même temps que climatique, en charge de la rédaction des PLUI, les Plans Locaux d’Urbanisme qui attribuent une vocation à chaque espace (naturel, agricole, à urbaniser, etc…) et qui se rédigent désormais au niveau Intercommunal.

Acteurs incontournables des territoires en matière de transition écologique, les intercommunalités sont aussi les interfaces directes au contact des acteurs locaux, citoyens, associations ou entreprises : leur implication est la condition incontournable du succès de ces transitions. Cette importance stratégique leur donne aussi une mission de sensibilisation et un rôle de moteur : « Les territoires innovent en permanence à leur niveau, inventant des solutions concrètes aux problèmes que rencontrent les acteurs de nos territoires, qui s’impliquent de plus en plus : notre rôle est de partager les expériences et de soutenir les bonnes pratiques », conclut Jean Révéreault.

Entretien réalisé par Laurent Tranier