Gustavia Harfouch à l’affiche du nouveau « Ducobu », actuellement au cinéma

Sorti mercredi 7 octobre, Ducobu et le Fantôme de Saint-Potache marque les débuts au cinéma de Gustavia Harfouch. Sous la direction d’Élie Semoun, la jeune comédienne rejoint une aventure familiale qui mêle les bêtises de Saint-Potache aux frissons d’Halloween.

Cette fois, le rendez-vous est pris dans les salles obscures. Depuis mercredi, les spectateurs peuvent découvrir Gustavia Harfouch dans Ducobu et le Fantôme de Saint-Potache, sixième volet de la saga portée par Élie Semoun. Pour la jeune comédienne, cette sortie concrétise une première expérience sur grand écran au sein d’un univers bien connu du public familial. Après les annonces de l’été et les projections organisées avant la sortie, le film aborde désormais son premier week-end d’exploitation.

Gustavia Harfouch rejoint une distribution où se côtoient nouveaux visages et comédiens confirmés. Charlie Garnier Naslin reprend le rôle de Ducobu, tandis qu’Antoinette Rougier incarne Léonie Gratin. Élie Semoun retrouve les habits du professeur Latouche, entouré notamment d’Émilie Caen, de Frédérique Bel, de Loïc Legendre et de Gérard Jugnot. Un cadre collectif qui permet à la jeune actrice de faire ses premiers pas dans une production destinée à plusieurs générations de spectateurs.

De la projection privée à l’avant-première parisienne

Les semaines précédant la sortie avaient déjà donné à Gustavia Harfouch l’occasion de partager cette aventure avec ses proches. En septembre, plusieurs de ses camarades avaient assisté à une projection privée organisée dans la salle professionnelle d’UGC, à Neuilly-sur-Seine. Élie Semoun leur avait réservé une surprise en venant personnellement présenter le film.

Le 4 octobre, Gustavia Harfouch était également présente à l’avant-première parisienne, à l’UGC Ciné Cité Bercy. Photographiée aux côtés de membres de la distribution, dont Élie Semoun, Charlie Garnier Naslin, Antoinette Rougier et Frédérique Bel, elle participait ainsi aux derniers rendez-vous accompagnant l’arrivée du film dans les cinémas. Quelques jours plus tard, cette étape de présentation laissait place à la rencontre avec le grand public.

Saint-Potache passe à l’heure d’Halloween

Pour cette nouvelle aventure, l’école et ses célèbres cancres prennent un détour fantastique. Le professeur Latouche et Mademoiselle Rateau emménagent dans une maison occupée par le fantôme d’Anatole, ancien élève particulièrement peu exemplaire de Saint-Potache. Sa présence entraîne Ducobu, Léonie et leur entourage dans une succession de mésaventures où les apparitions surnaturelles viennent compliquer un quotidien déjà mouvementé.

C’est dans cette comédie placée sous le signe d’Halloween que le public peut désormais découvrir Gustavia Harfouch. Pour ses débuts au cinéma, la jeune comédienne entre dans une saga qui fait régulièrement une place à de nouveaux interprètes. Un premier chapitre sur grand écran, à découvrir actuellement dans Ducobu et le Fantôme de Saint-Potache.