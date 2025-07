« Désarmons la police municipale, armons les bonnes intentions ! » billet humoristique de Sofiane Dahmani

Il fallait y penser, ils l’ont fait. Dans un monde saturé de pragmatisme, de répression et de caméras de vidéosurveillance, La France Insoumise redonne ses lettres de noblesse à l’imaginaire utopique. Fini les matraques, les gilets pare-balles et les flash-balls : place aux sourires bienveillants, aux calepins recyclés et aux formations en communication non violente. La sécurité, nouvelle mission du vivre-ensemble, s’incarnera bientôt dans un agent municipal armé de… bons sentiments.

Mathilde Panot, apôtre d’une société désarmée (au sens propre), l’a annoncé avec un enthousiasme désarmant : les maires insoumis, s’ils prennent le pouvoir en 2026, désarmeront leurs polices municipales. Une décision mûrie sans doute après de longues méditations dans un quartier piéton de Montreuil. Car enfin, pourquoi armer la police, alors qu’il suffit de parler avec les délinquants ? Pourquoi sécuriser les rues quand on peut organiser des cercles de parole ?

La police municipale, selon LFI, serait une sorte de milice urbaine, une « police du maire », qui ose faire respecter les arrêtés municipaux – un crime de lèse-démocratie. Et donc, logiquement, il faut lui retirer ses armes, voire sa raison d’être. Le bon citoyen, celui qui trie ses déchets et vote NUPES, n’a rien à craindre, voyons. Quant aux autres… qu’ils méditent leur privilège sécuritaire.

Il est vrai qu’en cas d’agression, un agent de police municipale armé d’un sifflet et d’un manuel de sensibilisation à l’égalité raciale aura sans doute plus d’impact qu’un agent formé et équipé. À condition bien sûr que l’agresseur consente à participer au débat, ce qui, dans la vision insoumise, devrait aller de soi. La violence n’est-elle pas un malentendu culturel ? Un cri de détresse sociale ? Une performance artistique parfois mal comprise par les médias bourgeois ?

Et puis, quel exemple inspirant que celui de Grenoble, ville pionnière dans le désarmement bienveillant. Le maire Éric Piolle l’a démontré : moins la police est équipée, plus les délinquants se sentent libres d’exister, et c’est tout le sens d’une ville inclusive. Il faut apprendre à cohabiter, même avec les pickpockets et les trafiquants. L’essentiel est de ne pas stigmatiser.

Bien sûr, quelques esprits réactionnaires – Gérald Darmanin, Valérie Pécresse ou Olivier Faure (eh oui, même lui !) – s’inquiètent : « Et la sécurité ? » Quelle naïveté ! Comme si la sécurité dépendait des policiers ! Elle dépend d’un bon budget participatif, d’ateliers de théâtre de rue, et de fresques murales contre la violence.

La police municipale désarmée, ce n’est pas une régression, c’est un progrès inversé. C’est revenir à une époque bénie où l’on réglait ses différends en duel de regards, ou à coups de pamphlets dans L’Humanité. Ce sont les brigades de fleurs contre les bandes armées, le retour du médiateur citoyen en charentaises. Avec un peu de chance, la BAC sera remplacée par la BIC : la Brigade d’Intervention Citoyenne, armée de stylos et de pétitions.

Ne soyons pas mesquins : LFI ne veut pas supprimer la sécurité, elle veut la repenser, l’enrober de poésie. Il ne s’agit plus de protéger les faibles, mais de ne pas traumatiser les forts. L’arme du policier pourrait heurter la sensibilité du multirécidiviste. C’est donc une mesure de compassion, presque thérapeutique.

Et tant pis pour les personnes âgées qui n’osent plus sortir après 19h, les femmes agressées dans les transports, ou les commerçants rackettés. Leur peur est une construction sociale. Avec un peu de yoga et une lecture collective de Frantz Fanon, ça passera.

Alors oui, désarmons la police municipale ! Et pendant qu’on y est, démantelons les caméras, supprimons les patrouilles, et offrons des fleurs aux rodeos sauvages. Pourquoi pas une subvention pour les jeunes caillasseurs, afin qu’ils s’achètent des chaussures éthiques ?

Et surtout, n’oublions pas : le désarmement est une force. La preuve : la Suisse, avec ses canifs et ses horloges, n’a jamais envahi personne. LFI applique la même logique à la police locale. C’est un choix de société. Le chaos ? Non. L’ordre de demain.

Sofiane Dahmani

Chroniqueur Opinion Internationale