Coca, GPS, Gmail… Ils veulent donc boycotter les États-Unis ? L’édito de Michel Taube

Alors qu’Emmanuel Macron sonne le tocsin et appelle à la mobilisation générale (pour justifier la banqueroute budgétaire, ignorer l’activisme islamiste, se coucher devant le régime algérien, faire oublier la fermeture (façon Poutine) d’une chaîne de télé, chercher à incarner le nouveau de Gaulle…), des velléités de boycott des produits américains se font entendre çà et là, notamment au sein de la bien-pensance de gauche.

Cette révolte française avait commencé avec X (ex Twitter), mais on évoque aujourd’hui des marques comme Coca ou Mac Do, qui ici sont en réalité made in France.

Mais au fait, les faux nationalistes de tous bords, de gauche comme de droite, n’ont-ils pas le boycott sélectif ?

D’autres produits ou services, cette fois 100 % made in USA pourraient-ils vraiment être censurés ?

Et imaginons l’inverse : un embargo américain. Que ferions-nous si Donald Trump coupait le GPS ? Ce n’est pas avec nos quelques satellites Galileo qu’on le remplacerait. En voiture, on pourrait revenir aux cartes routières, mais on ne pourrait plus prendre l’avion. Et quid d’internet et de l’informatique. Google, Microsoft, Apple, Facebook et consorts… Donc plus de réseaux sociaux, de mail, de Windows, de LinkedIn, de YouTube… ?

Vous voulez boycotter le Coca ou le Pepsi ? Faites-vous plaisir ? Mais soyons lucides : nous sommes bien plus dépendants des États-Unis pour notre vie quotidienne, notre travail, nos loisirs, nos déplacements que pour la défense de nos frontières. Depuis combien de temps regrette-t-on l’inexistence de GAFAM européens ? On s’efforce de ne pas rater le virage de l’IA, mais peut-on y croire ?

Certes, l’argent n’a pas d’odeur pour ces entreprises privées, et le marché européen est l’un des plus lucratifs. Mais il en faudra bien plus que quelques canons de plus pour assurer notre indépendance. Finalement, ce sont peut-être les écolos radicaux qui détiennent la vérité : retour aux chevaux, à la charrette, à la plume, au boulier… Chasseurs-cueilleurs (mais asexués pour être adoubés pas Dame Rousseau), voici un beau projet d’avenir !

Michel Taube