Revivez le 2ème Forum Opinion Outre-mer  avec Davy Rimane, Cyril Comte, Pierre Monteux, Charles Larcher, Kora Bernabé et Michel Taube

Michel Taube a lancé le deuxième forum Outre-mer d’Opinion Internationale en saluant les participants et en présentant les intervenants clés tels que Cora Bernabé, Pierre Monteux, Davy Rimane, Cyril Comte et Charles Larcher.

Le forum a abordé des enjeux cruciaux concernant les territoires d’Outre-mer, en mettant l’accent sur des sujets tels que le Salon international de l’agriculture à Paris et la visite imminente de Manuel Valls, le nouveau ministre des Outre-mer, aux Antilles. Les discussions ont également porté sur la vie chère et l’équilibre entre le pouvoir d’achat des citoyens ultramarins et le soutien aux entrepreneurs locaux. Les intervenants ont souligné l’importance d’un dialogue constructif pour répondre aux défis économiques et sociaux rencontrés par ces territoires.

Pierre Monteux a partagé son expérience au Salon de l’Agriculture, mettant en avant les avancées de la filière banane tout en soulignant les défis persistants, notamment la réglementation stricte et les maladies affectant la production. Il a appelé à un soutien accru de l’État pour libérer l’énergie des producteurs afin d’améliorer la souveraineté alimentaire et leur permettre d’obtenir un revenu décent.

Davy Rimane a évoqué les propositions de loi sur la vie chère, plaidant pour une évaluation des lois existantes et une révision des modèles économiques adaptés aux spécificités des territoires ultramarins. Il a contesté l’égalité promise aux départements d’Outre-mer, dénonçant l’inaction de l’État depuis les lois de départementalisation et il a plaidé pour une autonomie plus large afin de mieux gérer les relations avec les pays voisins. Il a également appelé à l’établissement d’un dialogue plus riche et plus constant entre élus locaux et socioprofessionnels.

Cyril Comte est lui aussi demandeur d’un dialogue plus régulier entre les mondes politique et économique. Il a critiqué l’octroi de mer comme étant une fiscalité schizophrénique entre les objectifs de défense de la production locale et le financement des collectivités. Il propose une fiscalité plus transparente pour restaurer la confiance des consommateurs et améliorer la concurrence. Cette fiscalité pourrait correspondre à une TVA locale qui s’appliquerait à l’ensemble des biens et services de consommation.

Les intervenants ont également discuté des spécificités économiques des territoires, avec Charles Larcher soulignant l’importance du développement économique pour lutter contre la pauvreté, et donc contre la vie chère. Il a présenté le CODERUM et l’importance du rhum sur le marché international. Il a notamment rappelé que cette filière d’excellence, est au confluent des logiques agricole (la canne), industrielle (le rhum) et touristique (le spiritourisme). Cette filière porte l’image du territoire dans plus de 100 pays du monde, et fait de la Martinique la « capitale mondiale du rhum ».

De son côté, Cora Bernabé a mis en avant l’association Val Caco, qui vise à relancer la filière cacao en Martinique. Ces initiatives illustrent l’engagement des acteurs locaux à valoriser leurs produits et à renforcer l’économie locale, tout en soulignant l’importance de la durabilité et de la qualité.

La Rédaction d’Opinion Internationale