James Haillott O’Connor, fondateur de LfEx : « nos cours d’anglais sont une expérience premium »

L’anglais représente aujourd’hui un outil incontournable puisqu’elle est la langue la plus utilisée dans le monde professionnel. De nombreuses expressions anglaises jalonnent notre quotidien et d’innombrables termes techniques y trouvent leurs origines. Il est parlé officiellement dans 53 pays. C’est aussi la langue officielle de 450 millions de personnes. Il est supplanté par le chinois, mais reste le premier choix lorsqu’il s’agit d’opter pour une langue commune. L’anglais facilite la communication pour les entreprises qui souhaitent s’étendre à l’international.

Force est donc de constater que notre francophonie est mise à mal et le dernier Sommet (Villers-Cotterêts – octobre 2024) sur le sujet n’a sans doute permis aucune avancée. Mais soit !

L’anglais est la première langue utilisée dans de nombreux secteurs et compte tenu de cette suprématie, les entreprises en font un critère prédominant tandis que les salariés essaient de se mettre au niveau grâce à l’offre pléthorique de formations, quelque peu réfrénée grâce à la certification Qualiopi depuis janvier 2022.

Malgré tout, pas toujours facile de s’y retrouver et de dégoter la formation idoine assurant d’être toujours assidu au bout de quelques séances.

Pour y voir plus clair, je suis allée à la rencontre d’un spécialiste qui d’emblée m’a (gentiment) bousculée ! « Géorgia, vous prenez le problème à l’envers. La première question que vous devez vous poser, ce n’est pas quelle formation vous devez suivre, avec quel organisme ? Mais plutôt, pourquoi vous voulez parler anglais ? À l’instar de Simon Sinek – find your why ! -.



« Find my why ! » Mais bien sûr, James !

James, c’est James Haillot O’Connor. Le fondateur de LfEX (Langages for Executives), organisme de formation en langue anglaise.

James est franco-américain. Cela aide, me direz-vous ! Mais James avoue volontiers, que même si son apprentissage a forcément été facilité, il a tout de même lui aussi cherché « son why » to become perfectly fluent in English*.

Entretien avec James Haillot O’Connor – Propos recueillis par Georgia Sarre-Hector

James Haillot O’Connor, Professeur d’anglais, une seconde vocation

Il y a 10 ans, je suis venu à Paris pour passer le barreau. Je l’ai raté !

Ce moment de flottement, où a priori tout allait à l’envers, m’a obligé à réfléchir à ce qui, alors faisait réellement sens pour moi.

L’opportunité s’est présentée d’allier mes deux compétences : le droit et ma maîtrise de la langue anglaise. J’ai postulé à un organisme de formation en anglais juridique et des affaires. Mon double bagage me permettait de travailler essentiellement avec des avocats.

Rapidement, je me suis aperçu qu’il n’existait pas, à quelques exceptions près, de véritables parcours dédiés exclusivement à l’anglais juridique spécialisé.

Fort de cette première expérience, je savais que je voulais créer une expérience client complètement différente. Les clients que je côtoyais étaient exigeants, attendaient de la qualité, du sur-mesure et absolument pas de l’industriel.

Ces constats m’ont guidé dans la définition de mon entreprise. Je me suis rendu dans de nombreuses boutiques de luxe et de grands hôtels pour découvrir comment était établi le lien avec le client, comment était vendu le produit. J’ai cherché à comprendre ce qui se passait dans l’esprit des personnes qui achetaient un produit de luxe, qu’est ce qui était différenciant d’une expérience traditionnelle.

Rapidement, dans ces lieux privilégiés, j’ai été envahi par une sensation de calme et de sérénité, que rien de mal ne pouvait m’arriver pendant ces moments. Qu’on allait prendre soin de moi et qu’au fond, c’est ce sentiment de bien-être que j’achetais.

Ce qui était vraiment différenciant, c’était l’attention portée au besoin du client.

Le concept était là !

Mon projet avait ses racines : je voulais traduire ce concept dans mon approche client : proposer des cours d’anglais comme un produit haut de gamme.

Une formation de qualité prémium

Aujourd’hui, nous formons pratiquement 150 élèves par an. Je prends le temps d’échanger avec chacun d’entre eux pour nouer une relation et comprendre leur besoin. J’en informe ensuite personnellement le professeur. C’est essentiel. Nous voulons apporter à chaque client une attention complète, particulière et attentionnée. Souvent les clients nous confient leurs faiblesses voire leur honte dans leur maîtrise de l’anglais. Notre ambition est de leur permettre de progresser dans un esprit bienveillant, dans un environnement structuré, avec des professeurs qui vont les aider à atteindre leurs objectifs, le plus sereinement possible.

Une équipe pédagogique inspirante

Nous sommes principalement spécialisés en RH, finance, assurance, banque, marketing, communication. Mais notre ADN est le droit des affaires et le juridique.

Nos professeurs, une dizaine actuellement, sont anglophones d’un niveau natif, formés en droit français et pour certains issus d’école de commerce ou ayant étudié les affaires. Ils sont diplômés principalement de trois universités irlandaises avec lesquelles nous avons noué des partenariats.

La formation initiale des professeurs chez LfEX est un pilier essentiel.

Elle est complétée par notre coordinatrice pédagogique qui va dans un premier temps leur enseigner la méthode LfEX, avant de les mettre dans des situations d’entraînements avec des clients. Tous les trimestres, elle s’assure qu’ils respectent nos standards qualité et délivrent toujours une prestation au niveau premium attendu par nos clients.

La méthode LfEX, notre clé de voûte

Notre méthode est un mélange de tradition et de modernité, qui vise à profiter du meilleur des deux mondes. Tous les cours étant individuels, ils sont en visioconférence. Ce qui, à une époque révolue, paraissait être un inconvénient, a été transformé en avantage concurrentiel. En effet, la visioconférence permet à nos clients de bénéficier de la même qualité de service sur tout le territoire.

La méthode déployée par chacun de nos professeurs repose sur 3 modules complémentaires : le renforcement de l’anglais général, l’acquisition de la terminologie appliquée au domaine d’activité, la communication et la culture des affaires. Ce dernier module est essentiel pour maintenir l’intérêt du stagiaire et lui permettre de passer un bon moment. Et au-delà de son « why » de trouver les ressorts nécessaires pour apprendre une langue étrangère.

Nos clients souhaitent des cours particuliers structurés dans un environnement qui soit pleinement adapté à leur réalité, et uniquement à la leur ! Chez LfEX notre credo est le sur-mesure ! Et c’est possible même pour des cours d’anglais.

C’est un fondamental souvent négligé car on n’enseigne pas une langue, on apprend une langue. Toute la différence est là.

Le choix de l’excellence du cours d’anglais des affaires

C’est d’ailleurs ce qui assure notre développement, sans campagne de communication. Grâce à notre positionnement et notre travail différenciant, le bouche-à-oreille permet notre développement.

Nous avons également noué des partenariats et des collaborations avec les chambres de notaires et des barreaux dans toute la France. Ce qui garantit notre visibilité et notre renommée sur tout le territoire.

Nos perspectives sont forcément à l’internationale en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni, en Irlande, voire au-delà.

Je souhaite que s’imprègne dans l’inconscient de chacun de nos prospects, comme c’est déjà le cas, je l’espère, dans celui de nos clients, que LfEX dispense des cours d’anglais de qualité premium, permettant de vraiment progresser, grâce à des professeurs formés et suivis, à l’écoute. Que chez LfEX ce sont des cours sur-mesure et pas industriels, adaptés aux besoins de chacun des apprenants. Que nos clients ont juste à nous confier leur « why » et leur volonté, nous nous occupons du reste.