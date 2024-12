C’était un certain 28 décembre… 1967 : la France légalise la contraception orale

Le 14 décembre 1967, les députés votaient en deuxième lecture la proposition de loi sur la régulation des naissances déposée par leur collègue Lucien Neuwirth. Après une année de débat dans l’hémicycle et dans la société, l’usage de la pilule contraceptive devenait légale en France.

Ce changement a été le fruit de luttes féministes et de la volonté de donner aux femmes un meilleur contrôle sur leur corps et leur vie. La pilule a rapidement gagné en popularité, offrant une méthode de contraception efficace et discrète. Elle a non seulement transformé les pratiques contraceptives, mais a également eu un impact profond sur la société, contribuant à l’émancipation des femmes et à l’évolution des mentalités concernant la sexualité et la parentalité.

Les femmes (et les hommes) doivent autant à Lucien Neuwirth qu’à Simone Veil les progrès de la science et de la société.

MT