C’était un 26 décembre… 1898 : les Curie annoncent avoir découvert la radioactivité naturelle

À la fin du XIXe siècle, la science est en pleine effervescence, et la découverte de la radioactivité par Henri Becquerel en 1896 a ouvert la voie à des recherches approfondies sur ce phénomène.

Pierre et Marie Curie, en 1898, ont entrepris d’explorer les propriétés de la radioactivité en étudiant des minerais uranifères, notamment l’uraninite.

Le 26 décembre 1898, ils annoncent devant l’Académie de Médecine qu’ils ont pu isoler un élément fortement radioactif jusque-là inconnu. En utilisant des techniques de séparation chimique, les Curie ont réussi à isoler deux nouveaux éléments : le polonium (nommé en l’honneur de la Pologne, pays natal de Marie) et le radium. Leurs travaux ont été marqués par des méthodes rigoureuses de mesure de l’activité radioactive, utilisant des instruments tels que le compteur de Becquerel et le tube de Wilson pour détecter les émissions alpha et bêta.

Les découvertes de Pierre et Marie Curie ont conduit à des applications médicales, notamment dans le traitement du cancer par radiothérapie, et ont ouvert la voie à des avancées dans la physique nucléaire.

En 1903, Pierre et Marie Curie, en collaboration avec Henri Becquerel, ont reçu le prix Nobel de physique pour leurs contributions à la science. Leur travail a non seulement établi les bases de la radioactivité, mais a également eu un impact durable sur la chimie, la physique et la médecine.

