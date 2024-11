Le 11 novembre, il s’est passé beaucoup de choses dans l’histoire. Mais le 11 novembre, on fête la fin de la plus terrible boucherie de l’histoire des hommes : la Première Guerre mondiale.

Honneur et mémoire aux soldats inconnus et aux millions de victimes, morts et blessés, de cette guerre dont plus d’un siècle plus tard on a toujours du mal à comprendre le sens et les causes.

Michel Taube