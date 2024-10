7 octobre, Journée mondiale contre l’antisémitisme. L’édito de Michel Taube

Nous en faisons le serment aux victimes, le 7 octobre deviendra une Journée mondiale contre l’antisémitisme.

Le 7 octobre 2023, un crime contre l’humanité, un début de génocide ont été commis en Israël : plus de mille innocents, la plupart juifs, de toutes nationalités, ont été massacrés, blessés, pris en otage. Jamais autant de juifs n’avaient été pourchassés depuis la chute du nazisme.

Depuis le 7 octobre, ce qui devait susciter une réprobation universelle a aussi provoqué une vague d’antisémitisme sans précédent dans le monde entier, et ce bien avant la riposte et l’entrée en guerre d’Israël contre le Hamas et le Hezbollah qui, dès le 8 octobre, a attaqué Israël avec le soutien de l’Iran des mollahs.

Une fois de plus, dans leur histoire, les juifs se sentent menacés.

La lutte contre l’antisémitisme appelle plus que jamais des actions ambitieuses de prévention, de pédagogie mais aussi de condamnation la plus ferme de tous les propos et de tous les actes antisémites.

Doit-on le rappeler ? La haine des juifs est universelle et constitue une forme bien particulière de racisme en ce qu’elle frappe un peuple en soi. Elle est consubstantielle à de nombreuses idéologies comme le nazisme, l’islamisme radical, les préjugés déicides ancestraux, les desseins de destruction de l’État d’Israël, sans oublier les complotismes les plus abjects.

Doit-on aussi le rappeler ? Lorsqu’on s’en prend aux juifs, on s’en prend tôt ou tard à toutes les femmes et tous les hommes libres et de bonne volonté comme aux autres minorités.

Or si chaque année ont lieu des dizaines de Journées internationales, il n’y a pas de Journée contre l’antisémitisme, alors que nous sommes confrontés à une des formes les plus anciennes de racisme.

Il est grand temps de réparer cette injustice et d’instaurer le 7 octobre de chaque année une Journée contre l’antisémitisme dans tous les pays, Journée reconnue par l’Union Européenne, le Conseil de l’Europe et l’Organisation des Nations Unies.

Chaque année des milliers d’événements pédagogiques pourront se tenir dans les établissements scolaires et universitaires, les lieux de culte, les Parlements et les assemblées élues, les cercles de débats, les médias et les réseaux sociaux.

Car seule l’éducation permettra d’éradiquer la bête immonde en faisant émerger des générations éclairées.

En mémoire du crime contre l’humanité du 7 octobre 2023, signez l’appel – pétition* et rendez-vous le 7 octobre 2025 pour la première Journée mondiale contre l’antisémitisme.

Michel Taube

*Pétition lancée le 11 novembre 2023 à la une d’Opinion Internationale