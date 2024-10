Barnier et la lutte contre la vie chère : un coup de pouce au SMIC de 2% est-il vraiment raisonnable ? La Tribune de François Perret

C’est vrai que le niveau de vie des Français a été écorné par les crises successives, malgré tous les efforts mis en œuvre par les précédents gouvernements pour les protéger en 2022 et 2023 contre la hausse des prix alimentaires et de l’énergie.

Et bien que l’inflation ait commencé à refluer nettement, Michel Barnier a souhaité faire de « la lutte contre la vie chère » une des priorités de son gouvernement.

Dans sa déclaration de politique générale ce jour devant les députés, le nouveau Premier ministre a annoncé une mesure qui a de quoi surprendre : l’augmentation de +2% du SMIC au 1er novembre prochain, alors même que les prix n’ont augmenté que de +1,5% sur douze mois en septembre dernier.

La dernière fois qu’un gouvernement avait revalorisé le SMIC – au-delà des augmentations mécaniques déjà prévues par la loi et tenant compte de l’évolution des prix — c’était en juillet 2012. À l’époque, François Hollande, tout juste installé à l’Élysée, avait alors décidé une hausse de +0,6%.

Qu’est-ce que cette première concession politique à l’aile gauche du gouvernement va rapporter aux Français concernés ? Et, surtout, que va-t-elle coûter à nos entreprises ?

Avec un SMIC à 1766,92 euros (bruts) au 1er janvier dernier, une revalorisation de +2% telle qu’annoncée, représente une augmentation de +35,33 euros par mois soit un gain d’un peu plus de 424 euros. Ce n’est évidemment pas rien pour les actifs concernés, qui seront ainsi aidés à mieux boucler des fins de mois souvent difficiles et à payer des dépenses courantes (loyer, eau, électricité, alimentation…) toujours plus contraignantes.

Mais il faut bien avoir conscience que ce gain à court terme pour 3,1 millions de salariés du privé (hors agriculture) aura aussi un coût pour l’économie. Puisque cet argent ne sera pas décaissé par l’État qui le décide – le décideur n’est ici pas le payeur — mais bel et bien par les entreprises, qui devront en année pleine s’acquitter d’une facture totale d’un peu plus de 1,3 milliard d’euros supplémentaire de masse salariale, dont une bonne partie sortira des caisses des plus petites entreprises, bien plus nombreuses (95% du tissu productif national) et bien plus fragiles que les multinationales.

Un « coup de pouce au SMIC », qui était déjà soutenu par huit candidats à l’élection présidentielle de 2022 – principalement à gauche de l’échiquier politique hexagonal — est un geste symbolique fort pour les personnes du bas de l’échelle de revenu. Mais il représente aussi et surtout un risque pour notre économie. Car la théorie économique montre que si une telle mesure profite aux salariés du bas de l’échelle des revenus (par définition), elle porte en revanche préjudice aux autres, qui peinent à trouver un emploi. Avec un effet sur le chômage qui est d’autant plus fort, en principe, que le ratio salaire minimum sur salaire médian est élevé. Or, c’est bien ce qui distingue notre pays des économies les plus performantes, puisque ce ratio dépasse 60% en France, alors qu’il n’est que de 48% chez notre voisin allemand et d’à peine 30% aux États-Unis. Raison pour laquelle sans doute, Emmanuel Macron, alors qu’il disposait d’une majorité à l’Assemblée nationale (juin 2017- juillet 2024) avait refusé obstinément d’emboîter le pas de son prédécesseur socialiste.

On ne le dira jamais assez : la revalorisation du pouvoir d’achat des Français ne passe pas par des gestes unilatéraux aussi généreux soient-ils, mais qui coûtent à nos entreprises dès aujourd’hui et donc à l’emploi demain, mais par une amélioration de la compétitivité de nos entreprises et par la réindustrialisation de notre économie.

Le coup de pouce au SMIC est une erreur politique car il est d’abord une illusion économique.

Plus inspirée est l’annonce de Michel Barnier de poursuivre dans la voie ouverte par ses prédécesseurs (loi PACTE en 2019, loi Partage de la valeur en 2023) consistant à poursuivre la dynamique de démocratisation de l’épargne salariale dans toutes les entreprises. Car l’intéressement et la participation permettent de mieux rémunérer les collaborateurs en fonction de la performance réelle de l’entreprise.

François PERRET

Economiste, professeur affilié à ESCP-Business School, vice-président du think-tank Etienne Marcel, et auteur de « Non. Votre salaire n’est pas l’ennemi de l’emploi ! Vaincre l’austérité salariale, c’est possible » (éd. Dunod)