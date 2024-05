Un geste pour l’histoire (épisode 3) : vive les femmes aux JO ! – Dans les yeux de Paris 2024, la chronique #18 de Frédéric Brindelle

L’attribution des Jeux olympiques n’a que très rarement fait l’unanimité. Des conflits ouverts ou latents existent partout sur la planète, chaque Etat a tendance à voir dans son voisin un rival, les religions se télescopent et la tolérance n’est pas la vertu la mieux partagée… Tout pays organisateur trouve finalement des contradicteurs.

La nouvelle deuxième puissance économique mondiale, la Chine, jouit d’une influence telle que, depuis plusieurs décennies, rien ne semble pouvoir lui échapper. Notamment l’organisation de l’édition 2008 des Jeux olympiques, dont la réussite assoira encore un peu plus son rang de rival des Etats-Unis pour le leadership mondial.

A Pékin, après une cérémonie d’ouverture magnifique, les compétitions débutent malgré l’indignation des opposants à la Chine. Szymon Kolecki, haltérophile polonais, se présente le crâne rasé face à la barre lestée de nombreux kilos. Ses supporters peinent à le reconnaître. Il vient de trouver une astucieuse parade pour contourner la Charte olympique et témoigner de sa solidarité avec les moines tibétains pourchassés par la Chine. « Cette coupe date de ce matin, je ne peux pas dire pourquoi j’ai fait ça. C’est lié à certaines choses que la Charte olympique interdit. Mais je vais dire que c’est symbolique » déclare le pertinent athlète polonais.

Les Taïwanais saisiront-ils l’occasion de Paris 2024 pour attirer l’attention sur les menaces d’envahissement par la Chine dont ils sont l’objet ? Ce pays, non reconnu par l’ONU, peut toutefois présenter une délégation aux Jeux olympiques, ce qui demeure un geste de soutien considérable pour cet allié des Etats-Unis. Pourtant, ses athlètes souffrent d’un sentiment d’humiliation lors de chaque olympiade car ils ne peuvent ni brandir leur drapeau ni écouter leur hymne national en cas de victoire. Ils appartiennent officiellement à une délégation dénommée « Chine Taipei » du nom de la capitale de Taïwan. Dans ce cas, le CIO réalise un numéro d’équilibriste diplomatique qui ne séduit personne mais alerte l’ONU sur l’enjeu de ce conflit.

En 2013, alors que le CIO envisage de supprimer la lutte du programme des JO de 2020, les athlètes américains et iraniens s’unissent pour sauver leur discipline. En conflit politiquement, les deux pays fraternisent autour d’un sport qui a fréquemment servi de scène aux deux adversaires, pour affirmer leur puissance dans ce rapport de force.

L’image interpelle et séduit. Des lutteurs américains et iraniens se tiennent par la main à côté d’une banderole sur laquelle on peut lire : « Les Jeux olympiques sans la lutte, jamais ! »