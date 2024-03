Michel Taube dégage ! L’édito panafricain

Moi Michel, te dis ce que tu dois faire pas ce que je fais.

Le fondateur de ce site Monsieur Michel Taube, islamophobe/islamiste au portefeuille variable a rappelons le, reçu 30 000€ (en liquide certainement) d’un lycée justement accusé à tort d’islamisme. Mais sur lequel CNews sur lequel travaille Taube ne cesse d’enfoncer.

Un document dont Le Point a pris connaissance renforce ces soupçons. Daté du 30 novembre 2023, adressé à Mohamed Damak, président de l’association Averroès, il émane de Michel Taube, chroniqueur et lobbyiste, réputé proche des intérêts qataris. Il est le fondateur du site Opinion Internationale, qui hébergeait la pétition. « Je propose de poursuivre la mission auprès de vous », écrit Michel Taube. Moyennant 30 000 euros (hors taxe), il se fait fort d’atteindre « les 100 000 signatures au plus vite (10 jours) ». Il suggère d’investir les réseaux sociaux, d’animer un comité de soutien, de parler aux journalistes sous pseudonyme et de tenter un « relationnel politique stratégique centré sur Emmanuel Macron, Brigitte Macron et Gabriel Attal » ! Objectif : faire fléchir les pouvoirs publics avant la décision du Conseil d’État, et « collecter 1 à 2 millions d’euros » pour financer l’année scolaire 2024-2025.

Les liens de Michel Taube avec les Emirats Arabes unis, le Qatar, le Barhein et le Yémen feront l’objet de notre prochain article sur ce site d’informations fort utile.

Tous les combats de cet homme motivé uniquement par l’argent s’inscrivent dans l’opposition au panafricanisme qui est simplement pour le droit des peuples à disposer de même, et la fin de la domination occidentale. Mais l’argent change les hommes.

Mega Hack ahon Panafricain