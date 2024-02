La réussite de la CAN, symbole du second miracle ivoirien. L’édito Opinion Afriques de Michel Taube et Laurent Tranier

Une grande communion et une effervescence inouïe entre les joueurs, le président Alassane Ouattara, la Première Dame et le peuple ivoirien. Tel est le spectacle unique qu’ont donné les Ivoiriens hier soir en brandissant le trophée de la Coupe d’Afrique des nations de football. Uns scène qu’envierait Emmanuel Macron et de nombreux dirigeants dans le monde.

En tous points la CAN est une réussite sportive qui remplit de bonheur tout un pays ! Le parcours de la sélection de Côte d’Ivoire dans la Coupe d’Afrique des nations de football que le pays aura accueillie du 13 janvier au 11 février 2024 est le signe de la remarquable évolution récente du pays tout entier.

La CAN aura fonctionné comme un aiguillon décisif pour son économie et sa société.

A peine freinée par la crise du Covid, l’économie ivoirienne a retrouvé son rythme de croissance élevé. L’accueil de la Coupe d’Afrique des Nations de football – une réussite – place le pays sous les projecteurs.

L’investissement dans les infrastructures de la CAN, estimé à près d’un milliard et demi d’euros, a non seulement permis de doter Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Korhogo et San Pedro de stades modernes, mais ce n’est pas là qu’est allé l’essentiel de la manne. L’idée d’Alassane Ouattara était bien de se servir de l’événement comme d’une vitrine économique pour le pays et pour ces villes, dont les trois premières sont désormais reliées par autoroute.

Outre une structuration et un développement du sport roi, l’organisation de cet événement a permis la rénovation des aéroports et la création d’infrastructures touristiques. La Côte d’Ivoire bénéficie par ailleurs de ports d’importance régionale, à Abidjan, San Pedro et Daloa qui sont tout autant au service de l’économie nationale qu’un débouché naturel vers les pays sahéliens enclavés du Nord, le Mali et le Burkina Faso.

Tandis qu’Alassane Ouattara – 82 ans – entretient le mystère sur une éventuelle nouvelle candidature présidentielle en 2025, le pays se voit comme le nouveau leader économique et politique de l’Afrique de l’Ouest. Alors que les juntes du Mali, du Niger et du Burkina Faso conduisent leurs pays dans l’impasse, et que le Sénégal s’enfonce dans l’inconnu, la Côte d’Ivoire, qui résiste avec succès depuis 2016 aux infiltrations djihadistes, fait en effet figure de partenaire ouvert à accueillir des investissements internationaux. Le pays en a bien besoin, l’économie étant encore trop dépendante du cacao dont il est le premier producteur mondial, pour permettre un meilleur partage des fruits de la croissance entre toute la population.

Sur le plan géopolitique, un axe de la stabilité s’est instauré entre Alassane Ouattara, Denis Sassou Nguesso au Congo Brazzaville et Mohammed VI au Maroc, trois dirigeants africains très proches et soudés face aux défis de l’Afrique.

On l’aura compris, la Côte d’Ivoire, forte d’une stabilité politique et d’une prospérité retrouvée, est très courtisée par les nouveaux acteurs du grand jeu géopolitique mondial. Mais elle reste aujourd’hui un ferme allié des démocraties occidentales et sait pouvoir compter – et réciproquement – sur le soutien, l’amitié, et la présence de la France.

La Côte d’Ivoire peut donc s’offrir une belle campagne de promotion « Terre d’hospitalité, territoire d’opportunités » emmenée par son meilleur ambassadeur, Didier Drgoba.

Michel Taube et Laurent Tranier