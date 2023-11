Save-the-dates : l’agenda Opinion Internationale de novembre 2023 à avril 2024

Lundi 27 novembre 2023 à 19h30 sur Zoom,

Opinion Internationale lance le Forum Abraham XXI : tous les mois sur Zoom, chaque semaine à la Une d’une rubrique spécifique d’Opinion Internationale, dirigeants politiques, décideurs, experts, citoyens engagés débattront des conditions de relance du processus de paix historique impulsé par les Accords d’Abraham et des conditions de réconciliation entre l’Orient et l’Occident.

Nous sommes entrés dans une nouvelle guerre mondiale dont l’équation est aussi simple que redoutable : en France, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et partout dans le monde, les principes de modernité et de respect doivent triompher contre l’Internationale islamiste emmenée par le Hamas, les Frères musulmans et autres salafistes. Cette guerre n’est pas celle de l’Occident contre l’Orient mais celle des modernes contre les féodaux !

Abraham XXI sera la rubrique de ce XXIème siècle en guerre pour sauver nos libertés et la paix mondiale.

Abraham XXI : un débat mensuel sur Zoom, et une rubrique hebdomadaire de tribunes, d’interviews et de propositions à la une d’Opinion Internationale.

Prénom, NOM * Titre - Orgamisme Ville - Département - Région - Pays Tél mobile (confidentiel) Mes url Facebook, Twitter, LinkedIn (confidentiel) Email (confidentiel) * Confirmation Email * Si vous êtes un humain, ne remplissez pas ce champ.

Mardi 19 décembre à 19h30 à Paris,

Venez fêter la fin d’année avec les Amis d’Opinion Internationale, venez retirer votre « kit de cadeaux engagés » que nous vous proposerons dès le 1er décembre à la fois pour Noël et pour soutenir notre indépendance.

Vous pourrez également vous faire dédicacer le premier livre des Nouvelles éditions Michel Taube, « Ma guerre d’Ukraine », édition bilingue des dessins de presse que publie Hector à la Une d’Opinion Internationale depuis février 2022, livre publié en partenariat avec le Centre mondial de la paix de Verdun et le Musée de l’histoire de l’Ukraine à Kiev.

Le programme complet de cette belle soirée festive et les commandes du kit cadeaux et du livre d’Hector seront dévoilés le 1er décembre.

Mercredi 31 janvier 2024,

Comme tous les derniers lundis du mois de janvier, venez partager les Voeux (olympiques évidemment) pour 2024 et fêter la création de notre nouvelle maison d’édition.

Vous pourrez découvrir le nouveau livre de Michel Taube, consacré à cette guerre qui secoue Israël, la France et le monde.

Jeudi 7 mars 2024 à 19h à Paris,

Nous lancerons, comme désormais tous les 1ers jeudis à partir de mars, la Mensuelle de débats Opinion Internationale au coeur de Paris et sur Internet, avec une spéciale « Sois belle et ouvre la » à l’occasion de la Journée mondiale des droits des femmes. A cette occasion paraîtra une édition bilingue, entièrement revue et augmentée, du livre « L’éternel au féminin » d’Hélène Pichon.

Jeudi 4 avril 2024 à 19h à Paris,

La 2ème Mensuelle de débats Opinion Internationale marquera le lancement de notre rubrique « I love Paris 2024 » qui couvrira les enjeux sportifs, géopolitiques, économiques, sociétaux et culturels de cet événement mondial qui transformera Paris et la France.

