La France face au défi du Vivre-Ensemble : Bergeaud Blacker, Valls, Maaroufi, Burkly, Panosyan Bouvet, Yadan, Hénart, Laquila invités du Cercle Avenir et Progrès le 5 décembre à Paris 9ème

Le Cercle Avenir et Progrès organise, en partenariat avec Opinion Internationale, une soirée-débat « La France face au défi du Vivre-Ensemble : influences et Laïcité » mardi 5 décembre à 19 h à la Mairie du 9ème (Paris).

Chacun constate une dégradation des conditions du Vivre Ensemble en France : enclenchée à bas bruit tout d’abord pendant des années, cette déliquescence s’accélère à présent fortement. La multiplication inquiétante des actes et paroles antisémites en est un des symptômes les plus criants.

Gérard Collomb, en quittant la Place Beauvau en octobre 2018, dressait déjà ce constat terrible : « aujourd’hui on vit côte à côte, je crains que demain on vive face à face ».

En même temps, nous vivons une prise de conscience très forte dans la société. La France se situe à présent écartelée entre ces territoires perdus de la République et une forte tentative de reconquête républicaine et de réaffirmation salutaire de principes sans lesquels le vivre-ensemble tel qu’il s’affirme de plus en plus disloquerait la société : la laïcité est évidemment un de ses principes.

Les nombreux appels à des marches contre l’antisémitisme, à l’initiative, inédite dans notre histoire républicaine, des deux présidents d’assemblées parlementaires, sont le témoignage de cette reconquête et de cette fixation des cadres républicains dans lesquels seuls le vivre-ensemble peut s’épanouir.

Le débat, introduit par la Maire du 9èmearrondissement de Paris, Delphine Burkly, conclu par Jean-Luc Scemama, président du Cercle Avenir et Progrès, comportera deux tables rondes :

Le vivre-ensemble en 2023 , avec Florence Bergeaud Blacker, auteure de l’enquête « le Frérisme et ses réseaux » et Fadila Maaroufi, créatrice du Café Laïque, animé par Michel Taube, fondateur d’Opinion Internationale et des « Nouvelles éditions Michel Taube »

Comment refaire nation autour du Vivre-Ensemble, avec Manuel Valls, ancien premier ministre, Laurent Hénart, Président du Parti Radical, Astrid Panosyan Bouvet, Députée de Paris, Caroline Yadan, Députée de Paris, et Mohamed Laquila, Député des Bouches-du-Rhône, animé par Patrick Pilcer, Secrétaire général du Cercle Avenir et Progrès.

