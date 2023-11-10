Je signe la pétition « AVERROÈS, nous sommes un lycée républicain ! »

Monsieur Emmanuel Macron,

Président de la République française,

Avec les élèves, parents, anciens élèves, enseignants, personnels du plus grand lycée privé musulman de France, nous avons appris que le préfet des Hauts-de-France envisage de résilier le contrat d’association qui lie le lycée Averroès de Lille à l’État depuis 2008. Ce serait la première fois dans toute l’histoire de France qu’une telle décision serait prise.

Par la présente, nous signons cette pétition qui vous adresse, Monsieur le Président, un message fort, positif et constructif : « Averroès, nous sommes un lycée républicain ! ».

Monsieur le Président, évitons une grande injustice !

L’avenir de ce grand groupe scolaire qui comprend également un collège est aujourd’hui en jeu, suscitant la plus grande inquiétude des 823 élèves, de leurs familles et de l’ensemble de la communauté éducative.

Près d’une centaine d’emplois sont menacés. Tout un bassin de vie serait affecté par une telle décision.

Depuis des semaines, de nombreuses rumeurs brossent le portrait d’un lycée qui n’est pas celui que nous connaissons tous les jours. Nous avons l’impression d’être les bouc-émissaires d’un climat ambiant ou de surenchères politiciennes.

Savez-vous, Monsieur le Président de la République, qu’au lycée Averroès, les minutes de silence à la mémoire des professeurs Samuel Paty et Dominique Bernard ont été respectées dans la plus grande dignité et sans aucun incident ?

Savez-vous que les élèves de 3ème ont tous été voir avec la professeure d’histoire-géographie le grand film « Simone, le voyage du siècle » sur la vie de Simone Veil ?

Savez-vous que nous pratiquons la mixité entre filles et garçons dans tous les cours et dans tous les moments de la vie scolaire ?

Savez-vous qu’Averroès est un modèle de réussite de l’ascenseur social, dont les premières marches se gravissent à l’école, avec des élèves de toutes conditions et dont plus de la moitié sont des boursiers ?

Savez-vous que nous sommes fiers d’avoir été classés meilleur lycée de France en 2013 et d’être toujours parmi les plus performants du pays ? Depuis vingt ans (nous venons de fêter notre anniversaire), des milliers d’anciens élèves ont réussi dans la vie active et contribuent ainsi à faire vivre et rayonner la France.

Faut-il le rappeler, le lycée Averroès dispense aux élèves le programme de l’Éducation nationale grâce notamment à des professeurs certifiés et à un projet éducatif d’excellence.

Au lycée Averroès comme dans les établissements d’enseignement catholique, protestant ou juif, nous sommes fiers de pouvoir vivre notre foi ou nos convictions personnelles, conformément au principe de laïcité qui garantit la liberté des cultes et des opinions.

Averroès forge de jeunes citoyens et est un lycée résolument attaché aux valeurs républicaines « liberté, égalité, fraternité ».

Au final, Monsieur le Président de la République, nous sommes fiers du contrat d’association avec l’État et voulons le conserver !

Car, et c’est l’essentiel, nous sommes un lycée républicain !

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