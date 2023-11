Pour une Journée nationale, européenne et mondiale contre l’antisémitisme. L’édito de Michel Taube

Les désormais éternels hurlements des juifs, bébés, enfants, aînés tués, enlevés ou blessés le 7 octobre en Israël doivent résonner du millier d’actes antisémites constatés en France depuis lors et plus particulièrement de ce terrible hadith (propos attribué au prophète Mahomet) déclamé le 12 octobre dernier sur Facebook par Yassin El Himer, l’imam de la mosquée de Beaucaire dans le Gard en France :

« Vous combattrez les juifs et aurez le dessus sur eux, de sorte que la pierre dira : ‘Ô musulman ! Voici un juif caché derrière moi, viens le tuer ».

Des juges français ont osé ne pas condamner à de la prison ferme ni interdire à vie de tout prêche ce semeur de haine et de mort.

Du 7 octobre au 12 octobre, cet imam a certainement commis ce prêche pour soutenir le Hamas et appeler les musulmans français à soutenir cette organisation antisémite. Car il faut bien mesurer que l’imam de Beaucaire comme le Hamas sont engagés dans une guerre de religion menée par les alliés de l’Internationale islamiste contre l’Occident.

Le 7 octobre, le Hamas avait infligé un terrible coup de semonce à Israël bien entendu mais aussi au monde libre avec la prise d’otage de dizaines de binationaux et le réveil d’une vague d’antisémitisme sans précédent dans le monde, commencée bien avant l’entrée en guerre de l’Etat hébreu contre le Hamas.

La question est la suivante : combien de milliers de jeunes Français ont-ils été formés par des imams comme Abou Houdeyfa à Brest en 2015 ou Hassan Iquioussen l’an passé, par des imams comme ceux de Toulouse en 2020 et de Beaucaire il y a quinze jours.

Parmi ces jeunes formés par nos ennemis sont-ils prêts à passer à l’action à Gaza ou à Arras ?

La haine des juifs nous concerne tous : elle va de pair avec la soumission des femmes, la haine des homosexuels et le rejet de la modernité et de la démocratie libérale qui malheureusement avancent très vite à notre époque.

Les juifs, les femmes libres et autonomes, les homos et les démocrates sont les premières personnes à abattre ou à soumettre pour l’Internationale islamiste.

C’est pourquoi dimanche 12 novembre, nous marcherons contre l’antisémitisme et pour la République.

Nous espérons surtout que des milliers de citoyens de confession musulmane, croyants et pratiquants, viendront défiler et condamner avec la plus grande fermeté les hadiths antisémites proférés par trop d’imams. Car en cette époque troublée, c’est l’islamisme radical, et presque que lui seul, qui tue aujourd’hui des juifs dans le monde.

Nous espérons aussi que de tous les partis politiques des militants viendront marcher pour ces deux valeurs interagissantes : le respect des juifs, l’amour de la République.

Nous espérons notamment que cette nouvelle génération de membres du Rassemblement National comme de nombreux militants et dirigeants de La France Insoumise, en rupture de banc avec les collabos mélenchonistes des nouveaux islamo-nazis que sont le Hamas et ses alliés, grossiront les rangs de la marche initiée par Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher, présidents de l’Assemblée Nationale et du Sénat.

Donc marcher dimanche, oui ! Clamer tous ensemble « je suis juif » comme l’a fait Rachel Khan, volontiers ! Ne serait-ce que pour dire aux juifs : « nous sommes avec vous, vous n’êtes pas seuls ! ».

Mais agissons dans la durée ! C’est pourquoi, dans une pétition à signer largement, nous appelons à l’instauration d’une Journée nationale, européenne et mondiale contre l’antisémitisme qui permettra chaque année de faire œuvre de pédagogie et de grande vigilance.

Nous demandons dès à présent un rendez-vous au président de la République française pour qu’il s’implique personnellement dans cette initiative et instaure déjà cette Journée en France.

Rappelons que votre serviteur a été de 2000 à 2007 l’initiateur principal de la Journée mondiale contre la peine de mort. Il ne pensait pas reprendre du service pour proposer l’instauration d’une nouvelle Journée mondiale.

Nous sommes convaincus que dès le 7 octobre 2024 une Journée mondiale contre l’antisémitisme sera célébrée dans le monde entier et rendue officielle par les Nations Unies, l’Union Européenne, la France, Israël, le Vatican, les pays arabes attachés à cette fameuse réconciliation et que seuls les ennemis de nos libertés refuseront de la célébrer.

Michel Taube