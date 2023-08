Monsieur Kylian Mbappé, assurez-vous d’être payé d’avance si par malheur vous décidiez d’aller jouer à Al-Hilal al Saoudi. L’agent de joueurs Hervé Marchal en sait quelque chose. L’édito de Michel Taube

Depuis le 1er août 2023, Kylian Mbappé est donc libre de voler vers de nouveaux horizons d’ici la prochaine saison de football. Madrid l’attend, l’espère les bras ouverts.

Nous n’osons imaginer que le futur plus grand joueur de tous les temps ne cède aux sirènes mirifiques d’un club du Golfe arabique. L’argent ne suffit pas à bâtir l’excellence mondiale… Le PSG le connaît à ses dépens depuis que le Qatar en est propriétaire.

Lorsque le club Al-Hilal al Saoudi a proposé d’acheter Kylian Mbappé au PSG pour 300 millions d’euros et au prodige français un salaire de 400 millions d’euros pour un contrat d’un an, un homme a sursauté ! Et il est Français comme Kylian.

Cet homme s’appelle Hervé Marchal et le même club de Al-Hilal al Saoudi lui doit la bagatelle somme de 1,2 millions d’euros depuis plus de dix ans !

En effet, Hervé Marchal, agent sportif, réputé et respecté, avait scellé la vente du joueur de Hambourg Thiago Neves au club saoudien en 2008 mais ses honoraires ne lui ont jamais été payés !

La justice française a donné pleinement raison à Hervé Marchal : ainsi le 18 juillet 2013, le Tribunal de commerce de Nantes condamnait le club saoudien à verser 700.000 euros à Monsieur Marchal. Somme qui, avec les intérêts de retard et les entiers dépends judiciaires, s’élève aujourd’hui à 1,14 million d’euros selon le dernier décompte des huissiers chargés du recouvrement de la créance.

Le club saoudien n’a même pas fait appel de ce jugement, reconnaissant de jure sa responsabilité tout en faisant preuve d’un grand mépris de la justice française et de la moralité dans le sport et dans les affaires.

Combien y a-t-il d’Hervé Marchal dans le foot et dans le sport ? Les lecteurs d’Opinion Internationale connaissent le combat d’Alain Barbier, chef d’entreprise français, qui se bat pour que le Comité International Olympique et son pendant africain lui payent enfin les factures du Village africain qu’il avait monté pendant les JO de Londres.

Il est urgent que les autorités françaises défendent davantage les intérêts de nos entrepreneurs français lorsqu’ils sont pris dans des bras de fer avec les instances internationales ou des acteurs étrangers du sport.

Mohamed Ben Salman a longuement séjourné en France en juin dernier et a décidé, comme s’il prenait le relais du Qatar une fois la Coupe du monde terminée, de faire du foot l’un des porte-drapeaux de sa stratégie mondiale de soft-power. Espérons que l’homme fort de l’Arabie saoudite aura vent de cette triste situation et veillera à la faire régler au plus vite à Monsieur Hervé Marchal.

En attendant, Monsieur Mbappé, vous avez en l’espèce une raison de plus de rester en Europe !

Michel Taube