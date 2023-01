Couple franco-allemand : l’Europe n’est plus une valse à deux temps ! L’édito de Michel Taube

Paris a accueilli hier un Sommet franco-allemand pour célébrer les 60 ans du traité de l’Élysée. Grands discours à la Sorbonne, conseil des ministres franco-allemand à la Présidence de la République… La journée s’est terminée de façon émouvante sous l’Arc de triomphe avec le ravivage de la flamme du Soldat inconnu en présence de nombreuses personnalités allemandes, de l’association du Souvenir français, du Centre mondial de la paix de Verdun, de nombreux parlementaires et élus locaux comme la Mairie de Sceaux.

Malheureusement l’illusion entretenue tous les ans par la commémoration du Traité de l’Élysée comme lors de la première visite réservée à son voisin rhénan par le chef d’État sorti des urnes ne trompe plus personne.

Bien sûr que l’amitié franco-allemande est un bien précieux qu’il faut entretenir. Ce n’est pas l’Alsacien qui écrit ces lignes qui pensera le contraire. Mais le couple franco-allemand ne peut plus être le moteur principal, et encore moins le seul, de la construction européenne.

Pour des raisons de fond autant que de circonstances : tout d’abord les échanges culturels entre nos pays n’ont finalement jamais tourné à l’histoire d’amour. Les Français sont des latins qui préfèrent l’Italie, l’Espagne, le Portugal et la Méditerranée que les rives de l’Europe centrale voire du nord. Ce ne sont pas les 60.000 billets de train offerts gratuitement aux jeunes allemands et français pour les 60 ans du traité de l’Élysée qui y changeront grand-chose.

Depuis la chute du mur de Berlin et la réunification allemande, le centre de gravité de l’Europe s’est déplacé en son centre géographique. Paris n’est plus la capitale des influences politiques en Europe. Pire, le décrochage économique, budgétaire, industriel, linguistique sociétal (les violences urbaines nuisent gravement à notre rayonnement international) de la France est tel que les excès de flamboyance et de charme communicationnel d’Emmanuel Macron séduisent de moins en moins ses homologues européens. Pire, ces derniers s’agacent de plus en plus des envolées européistes parfois totalement déconnectées des réalités européennes d’Emmanuel Macron.

La guerre menée par la Russie en Ukraine change aussi la donne : la capitale de l’Europe est presque désormais à Washington et nul ne pourra empêcher tous les pays de l’Est de l’Europe, de la Finlande à la Grèce, de s’abriter sous le parapluie militaire de l’OTAN. Ah elle est bien loin la mort cérébrale de cette Alliance militaire.

Enfin, les Allemands qui assument pleinement d’être des concurrents économiques nous assènent trop d’humiliations depuis dix ans, en passant des contrats militaires avec les Etats-Unis, en menant des programmes de recherche sans la France, en refusant une politique énergétique commune, en ouvrant les vannes migratoires de l’Europe en 2015 sans consulter Paris (merci Angela Merkel !). Et la liste pourrait être plus longue.

Le couple franco-allemand a perdu trop d’occasions d’assurer un vrai leadership européen : si la France et l’Allemagne avaient su financer une task force industrielle pour inventer un vaccin européen ou franco-allemand contre le Covid, l’Europe de la santé aurait pu espérer prospérer.

Si la France et l’Allemagne mutualisaient leurs livraisons d’armes à l’Ukraine pour faire front commun contre Poutine, alors oui le couple franco-allemand aurait de beaux jours devant lui comme moteur du pilier européen de l’OTAN. On en est loin comme l’atteste la colère du premier ministre polonais devant les tergiversations d’Olaf Scholz sur la livraison urgentissime de chars Leopard à Kiev.

Le couple franco-allemand pourra continuer sa valse à deux temps ! L’héritage de l’histoire nous l’impose. Mais le moteur de l’Europe, lui, doit d’urgence être réinventé….

Michel Taube

Demain : mais quelle Europe pour demain ?